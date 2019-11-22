تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات ”طيبة 1“

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تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة 1)، لمدة 24ساعة. وأرجعت شركة ”آريان سبيس“ الفرنسية، التي تتولى مهمة إطلاق القمر الصناعي، في بيان لها، سبب التأجيل، لـ“أسباب فنية طارئة“. وسيحمل القمر نحو الفضاء صاروخ ”آريان-5″، وسيتم إطلاقه من قاعدة الإطلاق بمدينة ”كورو“ بإقليم ”جويانا الفرنسي“ بأمريكا الجنوبية. وكان من المقرر أن يتم إطلاق القمر الصناعي…