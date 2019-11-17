مطابخ افتراضية تهدد صناعة المطاعم

أكد عدد من الخبراء، أن المطابخ الافتراضية تهدد صناعة المطاعم، حيث تدفقت مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في هذا القطاع على مستوى العالم، من قبل شركات مثل Keatz وCloudKitchens و Kitchen United وغيرها التي تحاول الحصول على جزء من الكعكة.

وتقدر دراسة أعدها بنك UBS عام 2018، أن إجمالي سوق تسليم المواد الغذائية سينمو بمقدار 10 أضعاف، ليصل إلى 365 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030.

وتقدر دراسة أخرى أصدرها وليام بلير، أن سوق توصيل الأغذية عبر الإنترنت سينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 25 ٪ من صناعة 25 مليار دولار في الولايات المتحدة اليوم إلى 62 مليار دولار بحلول عام 2022.

وذكر تقرير نشرته صحيفة businessinsider، أن ”مفهوم المطابخ الافتراضية، والمعروف أيضًا باسم ”الظلام“ أو ”الأشباح“ بسيط، فهو مطبخ خارج الموقع يمكنه فعل أي شيء، من مساعدة المطاعم على تلبية الطلبات إلى إدارة أعمال كاملة لتوصيل المواد الغذائية“.

وتستخدم مجموعة كبيرة من شركات الأغذية من الجيل التالي مثل Junzi Kitchen مجموعة من المطاعم التي تحمل علاماتها التجارية ومطابخ افتراضية للتوسع السريع في مناطق جغرافية أخرى. حتى أن هناك علامات تجارية جديدة للمطعم مصممة لغرض وحيد هو توصيل الوجبات السريعة باستخدام البنية التحتية للمطابخ الافتراضية.

خفض التكاليف

خفضت المطابخ الافتراضية التكلفة والوقت اللازمين لبدء تشغيل مطعم جديد بنسبة 50٪ أو أكثر، حيث توفر العديد من المزايا للعلامات التجارية مثل الأطعمة ذات التكاليف المنخفضة، والمرونة العالية، والتوسع الجغرافي السريع والهوامش الأفضل وفترات الاسترداد المنخفضة.

قال اشيش أجروال وهو مستثمر في Grishin Robotics أن “ المطابخ الافتراضية للشركات الفردية تتيح إمكانية العمل والتوسع دون الحاجة إلى استخدام رأس مال كبير؛ لأن اختبار موقع جديد مسعى مكلف“.

وأضاف: ”فكر في كل الأشياء التي يحتاجها المطعم الجديد: استئجار مبنى (عادة لمدة عام أو أكثر) ، أجور الموظفين ، المعدات ، وما إلى ذلك، والمطبخ الافتراضي يتيح لرجال الأعمال القضاء على الجزء الأكبر من هذه التكاليف، والتوسع بمعدل أسرع بكثير“.

إيجاد عملاء جدد

أوضح اشيش أن ”المطابخ الافتراضية تتعامل مع إيرادات الخط الأعلى والإيرادات النهائية، وهو ما يساعد الشركات على زيادة إيراداتها. من خلال القضاء على أو خفض عدد لا يحصى من التكاليف التي تأتي مع تشغيل مطعم تقليدي، تزيد الأعمال من ربحيتها الأساسية“.

وأبان أن ”المطابخ الافتراضية لا تساعد المطاعم على أن تكون أكثر ربحًا فحسب، بل ستجعل من السهل أيضًا زيادة رأس المال، وهو ما يجعلها نعمة لسوق المطاعم عالية المخاطر.

الوجبات الجاهزة

قال أغاروال، إن ”المطابخ الافتراضية تساعد رواد الأعمال على الاستفادة بشكل أفضل من اتجاه التسليم للوجبات الجاهزة، فلم يعد الناس مرتبطين بمواقعهم الغذائية المحلية لتناول وجبة جيدة، حيث أبرز ظهور منصات مثل Uber Eats و DoorDash التفضيل المتزايد للتسليم، ويبدو أن هذا الاتجاه لن يتوقف في وقت قريب“.

وأبان أن ”السلاسل الإقليمية يمكن أن تتوسع من خلال إنفاق ميزانية محدودة والبدء في خدمة العملاء في المناطق الجغرافية حيث لم يكن ذلك ممكنًا، كما يمكن أن تستخدم العلامات التجارية الكبرى مثل ماكدونالدز تقنية المطبخ الافتراضية التي تقوم عليها لفهم السلوك الاستهلاكي بشكل أفضل“، مشيرًا إلى أن مؤسسات المطاعم الفاخرة لن تتأثر كثيرًا لأن معظم هذه الأماكن لا تملك حتى خيارات التسليم وتحقق ربحًا جيدًا؛ لأن عملاءها يأتون للتجربة.

نفس الطعام بتكلفة أقل

من المحتمل أن تكون المطاعم التي تضم أقل من 10 فروع أكثر ضررًا، خاصة إذا لم يكن لديهم علامة تجارية راسخة. سيكون من الصعب عليهم التنافس مع المطابخ الافتراضية، لأن عملاءهم يأتون إليهم أساسًا لتناول الطعام بدلًا من التجربة، لذلك يتم تجزئة الطعام بشكل أساسي. هذه الأنواع من المطاعم معرضة للخطر بشدة أمام القادمين الجدد بنفس الطعام بتكلفة أقل.

وأكد أغاروال، أن المطابخ الافتراضية ستساعد رواد الأعمال على فهم منحنيات العرض والطلب بشكل أفضل، مما يتيح للمطاعم والعلامات التجارية الغذائية زيادة هوامش الربح، والانتقال إلى مستوى أعلى، مشيرًا إلى أن المطابخ الافتراضية ستغير وتحدد كيف يأكل العالم في العقد المقبل“.