ابتكار تقنية جديدة لشحن بطارية السيارة الكهربائية بـ10 دقائق فقط

مع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بدأت الأسواق العالمية تركز على تطوير تقنيات شحن سريعة وآمنة تمكّن المستخدم من الاعتماد على السيارات الكهربائية في الرحلات الطويلة.

وطور باحثو جامعة ولاية ”بنسلفانيا“ تقنية شحن سريعة للسيارات الكهربائية، وصمموا بطارية يمكن شحنها في غضون 10 دقائق فقط، لتخلص المستخدمين من عبء انتظار شحن البطارية لساعات.

وشكلت مدة شحن بطاريات السيارات الكهربائية عائقًا كبيرًا يؤخر انتشار ذاك النوع من السيارات على مستوى العالم، حيث يود المستخدم التوقف في محطة الوقود أو الشحن وتزويد سيارته بالطاقة في دقائق كما اعتاد مع السيارات التي تعمل بالنفط، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشف الخبراء أن عقبة الشحن السريع تتمثل في تلف بطاريات ”الليثيوم أيون“ مع الشحن السريع والحفاظ على درجات حرارة البطارية منخفضة، وعلى الرغم من أن هذه المشكلة التي تسمى طفرات الليثيوم يمكن حلها من خلال تسخين البطارية أثناء الشحن، إلا أن الحرارة العالية تؤدي لتدهور البطاريات.

وتقوم آلية الشحن الجديدة على تسخين البطارية إلى 60 درجة مئوية لمدة 10 دقائق فقط ثم تبريدها بسرعة مرة أخرى إلى درجات الحرارة المحيطة، مما يحميها من مشكلة طفرات الليثيوم والتلف الناتج عن الحرارة.

وصمم العلماء بطارية تتميز بالقدرة على التسخين الذاتي باستخدام رقائق رقيقة من النيكل، والتي تخلق دائرة كهربائية تسخن في أقل من 30 ثانية لتدفئة الجزء الداخلي من البطارية، قبل استخدام نظام تبريد السيارة لتبريد البطارية سريعًا بعد شحنها.

ووجد الباحثون أن هذه التقنية تمكنهم من شحن سيارة كهربائية بالكامل في غضون 10 دقائق، كما يمكن إعادة شحن البطارية عدة مرات بأمان.

وقال البروفيسور تشاو يانغ وانغ في ولاية بنسلفانيا: ”أثبتنا أنه يمكننا شحن سيارة كهربائية في غضون 10 دقائق، لما يصل إلى 2500 دورة شحن، وهي طاقة كافية لتشغيل السيارة لمسافة نصف مليون ميل“.