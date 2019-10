شركة بريطانية تدخل على خط ”هايبرلوب“ السعودية.. تعرّف على هذه التقنية

أعلنت شركة ”فوستر بارتنرز“ البريطانية، عن انضمامها إلى شركة ”فيرجن هايبرلوب ون“ الأمريكية لتطوير نظام النقل فائق السرعة، المعروف باسم ”هايبرلوب“، الذي تعتزم السعودية إنشاؤه لربط مناطقها المترامية.

وقالت الشركة عبر ”تويتر“ إنها ”ستعلن مع شركاتها الأمريكية عن تفاصيل المشروع العملاق خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف باسم دافوس الصحراء الذي ينعقد في الرياض، بين 29 و 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري“.

ونشرت ”فوستر بارتنرز“ مقطع فيديو افتراضيًا للمشروع يتضمن آلية سير القطار السريع وطريقة عمله، بجانب مشاهد يظهر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقف خلف المشروع.

@FosterPartners joins @hyperloopone in developing high-speed, mass transit Hyperloop systems across Saudi Arabia. A key component of Vision 2030, it will connect people and enable tourism across the Kingdom and the wider region. Launching 29 October at @SaudiFii, Riyadh. pic.twitter.com/twydV2gPGh

— Foster + Partners (@FosterPartners) October 22, 2019