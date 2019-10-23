شركة بريطانية تدخل على خط ”هايبرلوب“ السعودية.. تعرّف على هذه التقنية

أعلنت شركة ”فوستر بارتنرز“ البريطانية، عن انضمامها إلى شركة ”فيرجن هايبرلوب ون“ الأمريكية لتطوير نظام النقل فائق السرعة، المعروف باسم ”هايبرلوب“، الذي تعتزم السعودية إنشاؤه لربط مناطقها المترامية.

وقالت الشركة عبر ”تويتر“ إنها ”ستعلن مع شركاتها الأمريكية عن تفاصيل المشروع العملاق خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف باسم دافوس الصحراء الذي ينعقد في الرياض، بين 29 و 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري“.

ونشرت ”فوستر بارتنرز“ مقطع فيديو افتراضيًا للمشروع يتضمن آلية سير القطار السريع وطريقة عمله، بجانب مشاهد يظهر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقف خلف المشروع.

@FosterPartners joins @hyperloopone in developing high-speed, mass transit Hyperloop systems across Saudi Arabia. A key component of Vision 2030, it will connect people and enable tourism across the Kingdom and the wider region. Launching 29 October at @SaudiFii, Riyadh. pic.twitter.com/twydV2gPGh — Foster + Partners (@FosterPartners) October 22, 2019

وأفادت الشركة بأن ”المشروع سيقام في جميع أنحاء السعودية، وسيقوم بتوصيل الناس وتمكين السياحة في جميع أنحاء المملكة والمنطقة ككل، ويعد مكونًا رئيسيًا من رؤية 2030″.

وكان ولي العهد السعودي أبدى اهتمامًا بمشروع ”الهايبرلوب“ خلال زيارته إلى أمريكا في العام الماضي، لتبدأ الرياض خطة لنقل تقنية النقل الحديثة إلى البلاد.

وتعتبر تقنية ”هايبرلوب“، نظامًا للنقل السريع يستخدم أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين المحطات تندفع فيها كبسولات الركاب بسرعة عالية على وسادات هوائية مضغوطة لا تحتك بجدران الأنبوب، تستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبًا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر من اصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة أمان بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.

وتشبه ”هايبرلوب“ في ميكانيكية عملها عمل الطائرات بالضبط، فهي توفر كبسولة مليئة بالركاب تنطلق داخل أنبوب يوفر بيئة منخفضة الضغط تشبه كثيرًا طائرة على ارتفاع عالٍ، وتعد تكلفة استخدام هذه التقنية أقل من تكلفة النقل الجوي، رغم أنها تعمل بسرعة الطائرة.

ويمكن لمن ينتقل بتلك الكبسولات التي تسير بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة، قطع المسافة بين الرياض وجدة بـ 50 دقيقة فقط، والرياض ومدينة القدية السياحية بـ 7 دقائق.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركتان المنفذتان للمشروع، عملها في السعودية العام المقبل 2020، بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع واختبارات السلامة والأمان، التي تشارك فيها هيئة المدن الاقتصادية بالسعودية، إضافة إلى إنشاء مركز لبحث ولتطوير وتصنيع ”هايبرلوب“ شمال جدة.