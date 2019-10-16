إنستغرام تطلق مزايا أمنية جديدة لتعزيز الخصوصية

أعلنت شركة إنستغرام، الأربعاء، إطلاق تحديث جديد يعزز خيارات الخصوصية في التطبيق؛ لمنح المستخدمين القدرة على التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع أطراف ثالثة من خلال التطبيق.

ويتيح التحديث الجديد، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على ”الإعدادات“ في قائمة إنستغرام، ثم ”الأمان“ و“التطبيقات ومواقع الويب“.

وسيتمكن المستخدمون في الصفحة الجديدة من مراجعة كل طرف ثالث مسموح له بالوصول إلى حساباتهم، وإدارة ما يمكنهم الوصول إليه.

وقالت الشركة في بيان صدر عبر موقعها على الإنترنت: ”غالبًا ما توفر تطبيقات ومواقع الطرف الثالث خيار استيراد الصور من إنستغرام أو الارتباط به، مثل التطبيقات التي تتيح لك طباعة صور إنستغرام بسهولة أو مساعدتك في إنشاء موقع ويب“.

وأضافت: ”بعد توصيل حسابك بخدمة طرف ثالث، يمكنك منحهم حق الوصول إلى بعض معلومات ملفك الشخصي، مثل اسم المستخدم والصور“.

وتعمل الشركة على تطوير ميزة شاشة ”تفويض“ ستطلب من المستخدمين الموافقة على طلبات الأطراف الثالثة للحصول على معلومات جديدة، وهي ميزة سيتم تنفيذها وتوسيع نطاقها خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزالت شركة إنستغرام بهدوء ميزة المتابعة، والتي كانت تسمح للمستخدمين بمشاهدة الصور والمنشورات التي يتفاعل معها أصدقاؤهم.

كما قامت الشركة أيضًا بتجربة إخفاء معلومات الإعجابات من المستخدمين، على أمل تخفيف المشاكل النفسية لدى مستخدمي التطبيق.