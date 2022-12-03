جهاز من BMW يحول اهتزاز السيارة على الطرقات إلى كهرباء

وابتكرت "بي إم دبليو" حلًا جديدًا لشحن البطاريات الكهربائية، من خلال تصميم نظام يجمع الطاقة المتولدة عن سير العجلة فوق مطب، ويرسلها إلى وحدة توليد تحولها إلى طاقة كهربائية للشحن.

وحاولت شركات صناعة السيارات الكبرى أن تطور ميزات لتوفير الطاقة وزيادة مدى سير السيارات الكهربائية، فضلًا عن استخدام طاقة السيارة أثناء سيرها.

ومع إطلاق الشركة الألمانية لسيارتها الكهربائية بالكامل والأولى من نوعها "آي 7" ضمن سلسلتها من السيارات الكهربائية، فإنه من الممكن أن تتضمن الميزة الجديدة.

وعند إطلاق ميزة الشحن الجديدة في السوق، من الممكن أن تتخذ صناعة السيارات الكهربائية منحى جديدًا؛ وفقًا لموقع "إلكترك" المعني بالسيارات.