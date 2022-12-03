جهاز من BMW يحول اهتزاز السيارة على الطرقات إلى كهرباء
حازت شركة BMW الألمانية على براءة اختراع عن جهاز جديد يحول اهتزاز السيارة الناجم عن تعرجات الطرقات إلى طاقة كهربائية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويستطيع النظام امتصاص الطاقة الناتجة عن حركة عجلات السيارة الكهربائية فوق المطبات والتعرجات، وتحويلها إلى كهرباء.
وفي ظل تحول صناعة السيارات إلى إنتاج سيارات كهربائية بالكامل، تسعى شركات صناعة السيارات الكبرى إلى إطالة مدى سيرها على الطرقات بعد شحن بطارياتها.
وتطورت تقنيات تخزين الكهرباء في البطاريات بسرعة خلال الفترة السابقة، ما سمح للسيارات الكهربائية بمنافسة السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وابتكرت "بي إم دبليو" حلًا جديدًا لشحن البطاريات الكهربائية، من خلال تصميم نظام يجمع الطاقة المتولدة عن سير العجلة فوق مطب، ويرسلها إلى وحدة توليد تحولها إلى طاقة كهربائية للشحن.
وحاولت شركات صناعة السيارات الكبرى أن تطور ميزات لتوفير الطاقة وزيادة مدى سير السيارات الكهربائية، فضلًا عن استخدام طاقة السيارة أثناء سيرها.
ومع إطلاق الشركة الألمانية لسيارتها الكهربائية بالكامل والأولى من نوعها "آي 7" ضمن سلسلتها من السيارات الكهربائية، فإنه من الممكن أن تتضمن الميزة الجديدة.
وعند إطلاق ميزة الشحن الجديدة في السوق، من الممكن أن تتخذ صناعة السيارات الكهربائية منحى جديدًا؛ وفقًا لموقع "إلكترك" المعني بالسيارات.
ولكن من المحتمل أن تكون الميزة الجديدة على شكل خيار يتطلب نوعًا ما من الاشتراك المدفوع، إذ أطلقت شركة "ميرسيدس بينز" الألمانية، ميزة زيادة تسارع السيارة الكهربائية لقاء اشتراك بقيمة 1200 دولار في العام، وتقدم شركة "تسلا" الأمريكية خدمة مشابهة بقيمة 3200 دولار.
وعند إطلاق ميزة BMW الجديدة في السوق، من المتوقع أن تكون تكلفتها مرتفعة مقارنة بتكلفة خدمات مشابهة من الشركات المنافسة.
وتأتي جهود الشركة في إطار دعم صناعة السيارات الكهربائية واستبدالها بسيارات عاملة بالوقود الأحفوري تسبب انبعاثات كربونية تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويمكن للميزة الجديدة أن تشجع المستخدمين على شراء سيارات كهربائية توفر لهم جميع الوظائف والمواصفات التي تقدمها السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.