ناسا تعلن مجددا إرجاء أول رحلة مأهولة عبر كبسولة "ستارلاينر"

أما المشكلة الثانية، فتتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة. وقد ثبت أن هذا الشريط قابل للاشتعال، ويمكن أن يشكل خطرًا في حالة حدوث خلل ما، في ظل ظروف محددة.

هذه الرحلة التجريبية، التي تسمى "اختبار رحلة الطاقم"، يُفترض أن تنقل اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال مارك نابي، مدير البرامج في بوينغ، خلال مؤتمر صحفي "قررنا وقف الاستعدادات لمهمة اختبار رحلة الطاقم من أجل تصحيح هذه المشكلات".

وأشار إلى أن الشريط اللاصق المذكور يُستخدم لعشرات الأمتار على الأقل. وقد تتسبب إزالته في حدوث ضرر، وأحد الحلول قد يتمثل في تغطيته بمواد أخرى في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر.

ولفت نابي إلى أن رحلة هذا العام ما زالت "قابلة للتنفيذ"، دون الالتزام بموعد جديد.

وقد تعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية مع شركتي "بوينغ" و"سبايس إكس" لتطوير كبسولة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وإعادتهم.

وبدأ الرواد يسافرون منذ العام 2020 على متن مركبة مصممة من "سبايس إكس"، لكن برنامج "بوينغ" تأخر كثيرًا بسبب سلسلة من النكسات.