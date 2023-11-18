انفجار طبقتي الصاروخ "ستارشيب" في محاولة إطلاقه الثانية

انفجرت طبقتا صاروخ "ستارشيب" الضخم التابع لـ"سبيس إكس" بعد وقت قصير من انفصالهما بنجاح، اليوم السبت، وفق ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك في بث فيديو مباشر عن الإطلاق التجريبي الثاني لهذا الصاروخ، وهو الأقوى على الإطلاق.

وقال المعلق على البث المباشر الرسمي لـ"سبيس إكس": "يا له من يوم ناجح مذهل"، رغم أن طبقة الدفع النفاث "سوبر هيفي" بمحركاتها الـ 33، ومركبة "ستارشيب" الموضوعة أعلاها والتي أعطت اسمها للصاروخ بأكمله، شهدتا "تفككًا سريعًا غير مخطط له"، وفق تعبير الشركة.

يأتي ذلك بعد محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في نيسان/أبريل الماضي، باءت بالفشل، إذ اضطرت "سبيس إكس" لتفجيره عمدًا في سماء تكساس، بسبب عدم انفصال طبقتي الصاروخ وتعطل محركات عدة.

وانطلق الصاروخ من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وانفصلت الطبقة الأولى عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح قبل أن تنفجر لاحقًا.