تعاون وثيق بين الهند ودول الشرق الأوسط في مجال الفضاء

بدأت معظم دول الشرق الأوسط، برامجها الفضائية في السنوات الأخيرة، ومؤخرًا برزت الهند كشريك يمكن الوثوق به في هذا المجال، حيث لم تعد تقتصر العلاقات بين الجانبين على المسائل المتعلقة بأمن الطاقة بل امتدت لتشمل مجال الفضاء.

وبحسب مجلة "ذي دبلومات الأمريكية"، أظهرت الهند والإمارات تقاربًا متزايدًا في تعاونهما بهذا الشأن.

وشهد منتدى "حوار أبو ظبي للفضاء" الذي عقد في 2022 التزامًا من الجانب الهندي بتصور تعاون أكبر في مجال الفضاء بين البلدين، كما أكدت الهند كيف أن مركبتها لإطلاق الصواريخ التي تحمل الأقمار الاصطناعية أطلقت أول قمر اصطناعي مصغر لدولة الإمارات العربية "نايف-1" من أجل جمع البيانات الفضائية البيئية.

وفي سياق تعاون الهند مع دول المنطقة في مجال الفضاء، لفتت المجلة إلى أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية وقعت سابقًا مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، للتعاون في مجال أنظمة الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية وإدارة الكوارث.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فقد جرى كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهند وعُمان تقوم بموجبها الهند بالمساعدة والتعاون في أبحاث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد والملاحة المستندة إلى الأقمار الاصطناعية.

ومن المرجح أن تتشارك الهند مع مصر في مجال أبحاث علوم الفضاء واتصالات الأقمار الاصطناعية.

وقالت المجلة إنه يمكن للهند أن تتعاون مع دول في المنطقة تماثلها في التفكير بخاصة الإمارات والسعودية للعمل بشكل مشترك على الأقمار الاصطناعية، من أجل بناء قدراتها الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع.

مجلة "ذي دبلومات" الأمريكية.