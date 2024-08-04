أفادت تقارير تقنية أن شركة "أبل" تستكشف طريقة جديدة لفتح أجهزتها، عبر الاستفادة من ضربات قلب المستخدمين الفريدة.

ووفق التقارير، حصلت الشركة على براءة اختراع لتقنية يمكن أن تسمح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة آيفون الخاصة بهم ببساطة عن طريق حملها، باستخدام توقيعاتهم القلبية.

وتحدد براءة الاختراع، طريقة يمكن من خلالها لأجهزة مثل "Apple Watch" استخدام ميزة تخطيط كهربية القلب "ECG" لتحديد المستخدمين والمصادقة على هويتهم.

وهذا يعني أنه بدلاً من الاعتماد فقط على "Face ID" أو رمز المرور، يمكن للمستخدمين استخدام أنماط قلبهم الفريدة للوصول إلى أجهزتهم.

يذكر أنه في الوقت الحاضر، يجب على المستخدمين إلغاء قفل "Apple Watch" برمز مرور قبل أن يتمكن المستخدم من إلغاء قفل جهاز Mac.

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ومع ذلك، تسمح هذه التقنية الجديدة، بقراءة تخطيط كهربية القلب باستخدام "Apple Watch" للمصادقة على هوية المستخدم دون الحاجة لرمز مرور، لفتح قفل الأجهزة الأخرى.

وستظل هذه المصادقة المستمرة نشطة طالما يتم ارتداء الساعة، مما يبسط تجربة المستخدم عبر أجهزة متعددة.

تحول كبير في المصادقة البيومترية

بالإضافة إلى ذلك، تلمح براءة اختراع "أبل" إلى تصميم جديد لجهاز آيفون مزود بأجهزة استشعار لقياس مخطط القلب.

وستسمح هذه المستشعرات للمستخدمين بفتح قفل هواتفهم عن طريق حملها في يدهم فقط، كما يمكنها أيضًا قياس مزاج المستخدم من خلال معدل ضربات قلبه.

وفي حين أن التكنولوجيا لا تزال في مرحلة براءة الاختراع، لكن من المؤكد أنها قد تمثل تحولًا كبيرًا في المصادقة البيومترية.

مع العلم أن إطلاق الميزة الجديدة قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة للمستهلكين.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة أبل، والتي يطلق عليها اسم "Apple Intelligence"، والتي كان من المفترض أن تشكل جزءًا من الإصدار الثابت لتحديثات iOS 18 وiPadOS في سبتمبر.

ولكن بدلاً من ذلك، سيتم تأجيلها وتضمين هذه الميزات في تحديث "iOS 18.1" المتوقع في أكتوبر المقبل، مما يوفر لشركة أبل وقتًا إضافيًا لإصلاح الأخطاء.