5 نصائح لهاتف "أندرويد" سهل الاستخدام لكبار السن

توفر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد العديد من الميزات المفيدة، ولكن قد يجد بعض كبار السن صعوبة في استخدامها، ومع ذلك، يمكن لبعض النصائح والحيل أن تجعل هذه الأجهزة أكثر ملائمة بالنسبة لهم.

وبدءًا من زيادة حجم النص وحتى استخدام أزرار التنقل، إليك بعض النصائح لتسهيل استخدام هواتف أندرويد لكبار السن:

زيادة حجم النص

يكافح العديد من كبار السن لقراءة النص على الهواتف الذكية. للمساعدة، يمكنك زيادة حجم النص وتكبير عناصر واجهة المستخدم مثل الأزرار. وللقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى "العرض"، ثم انقر فوق "حجم العرض والنص".

وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يجدون صعوبة في رؤية ما هو موجود على الشاشة، يمكنك تجربة جعل كل شيء غامقًا أو تمكين وضع التباين العالي، مما يجعل النص أكثر وضوحًا.

مشغلات الطرف الثالث

غالبًا ما ينزعج كبار السن من عدد الرموز والأدوات والعناصر الأخرى الموجودة على الشاشة الرئيسة. من هنا، ولتبسيط الأمور بالنسبة لهم، يمكنك التفكير في مشغلات الطرف الثالث مثل BIG Launcher أو Elder Launcher، والتي توفر واجهة أسهل للتنقل.

وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تجربة مشغلات بسيطة، وهي غير مصممة لكبار السن ولكنها تسهل على المستخدمين العثور على التطبيقات التي يريدونها واستخدامها.