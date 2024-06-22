5 نصائح لهاتف "أندرويد" سهل الاستخدام لكبار السن
توفر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد العديد من الميزات المفيدة، ولكن قد يجد بعض كبار السن صعوبة في استخدامها، ومع ذلك، يمكن لبعض النصائح والحيل أن تجعل هذه الأجهزة أكثر ملائمة بالنسبة لهم.
وبدءًا من زيادة حجم النص وحتى استخدام أزرار التنقل، إليك بعض النصائح لتسهيل استخدام هواتف أندرويد لكبار السن:
زيادة حجم النص
يكافح العديد من كبار السن لقراءة النص على الهواتف الذكية. للمساعدة، يمكنك زيادة حجم النص وتكبير عناصر واجهة المستخدم مثل الأزرار. وللقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى "العرض"، ثم انقر فوق "حجم العرض والنص".
وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يجدون صعوبة في رؤية ما هو موجود على الشاشة، يمكنك تجربة جعل كل شيء غامقًا أو تمكين وضع التباين العالي، مما يجعل النص أكثر وضوحًا.
مشغلات الطرف الثالث
غالبًا ما ينزعج كبار السن من عدد الرموز والأدوات والعناصر الأخرى الموجودة على الشاشة الرئيسة. من هنا، ولتبسيط الأمور بالنسبة لهم، يمكنك التفكير في مشغلات الطرف الثالث مثل BIG Launcher أو Elder Launcher، والتي توفر واجهة أسهل للتنقل.
وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تجربة مشغلات بسيطة، وهي غير مصممة لكبار السن ولكنها تسهل على المستخدمين العثور على التطبيقات التي يريدونها واستخدامها.
استخدم زر التنقل
قد يكون التنقل القائم على الإيماءات من غوغل أمرًا بديهيًا، لكن العديد من كبار السن يجدون صعوبة في التمرير عبر هواتفهم الذكية لأداء مهام مثل الانتقال إلى الشاشة الرئيسة، أو فتح شاشة التطبيق الحديثة، أو استخدام إيماءة الرجوع. للمساعدة، حاول التبديل إلى التنقل القديم المعتمد على الأزرار.
وللقيام بذلك، افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك وانتقل إلى "النظام". الآن، اضغط على "الإيماءات" واختر خيار "التنقل بثلاثة أزرار". في بعض الهواتف، يمكنك أيضًا استخدام "التنقل بزرين".
تكبير لوحة المفاتيح
هناك طريقة فعالة أخرى لتسهيل استخدام هواتف أندرويد لكبار السن وهي تكبير أزرار لوحة المفاتيح. وهذا لا يساعدهم على الضغط على الأزرار الصحيحة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل إجهاد العين لأولئك الذين يعانون من صعوبات في الرؤية.
وتستخدم معظم أجهزة أندرويد تطبيق Gboard باعتباره تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضي. لتغيير حجم لوحة المفاتيح، افتحها واضغط على زر النقاط الأربع الموجود على الجانب الأيسر من الشريط العلوي. ثم اضغط على "تغيير الحجم" واضبط ارتفاع لوحة المفاتيح إلى حجم مناسب.
أداة الاتصال المباشر
إذا كان أهلك أو أجدادك يجدون صعوبة في البحث عن جهات الاتصال على أندرويد، فيمكنك تبسيط الاتصال عن طريق إعداد أداة الاتصال المباشر. تسمح لهم هذه الأداة بالاتصال بشخص ما بضغطة واحدة فقط.
للقيام بذلك، اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسة وحدد "الحاجيات". ابحث عن "جهات الاتصال" أو قم بالتمرير لأسفل للعثور على أداة الاتصال المباشر، واسحبها إلى الشاشة الرئيسة. بعد ذلك اختر جهة الاتصال التي تريد إنشاء اختصار لها عندما يُطلب منك ذلك.
شيء واحد يجب ملاحظته هنا وهو أن النقر على الاختصار سيؤدي إلى الاتصال بالرقم مباشرة من دون أي تحذير، لذا تأكد من وضعه على جزء من الشاشة أقل عرضة للّمسات غير المقصودة.