هايسنس تطلق الجيل الجديد من أجهزة التلفاز

كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن مجموعة عام 2023 الأحدث من أجهزة التلفاز للجيل الجديد.

واشتملت المجموعة التي استعرضتها العلامة من أجهزة تلفاز ULED وMini LED والأجهزة الليزرية، فضلاً عن طراز 85UX الأبرز والمزود بتقنية ULED X.

وتوفر التلفزيونات الجديدة مزايا حديثة وصوراً عالية الدقة باستخدام شرائح متطورة للغاية طورتها هايسنس بشكل مستقل خصيصاً لسلسلة ULED.

وحازت هذه المجموعة على العديد من الجوائز العالمية التي كرّمت جهود هايسنس في تطوير تقنيات تلفازٍ حديثة، حيث حصل تلفاز ULED X على جائزة الابتكار CES 2023 بفضل أنظمته البصرية المتقدمة وقدرته الفائقة على معالجة الصور وغيرها من تقنيات العرض الرائدة في القطاع، بينما فاز تلفاز U9 بجائزة الابتكار CES 2022 وتلفاز U8 بجائزة EISA عن فئة "أفضل منتج لعام 2022-2023".

وعُقدت الفعالية في إمارة دبي بحضور أبرز شخصيات إدارة هايسنس الدولية وفيدا الدولية إلى جانب وفودٍ من قطاع التجزئة وغيرهم من الشركاء في المنطقة ورواد خدمات البث حسب الطلب.