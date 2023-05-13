هايسنس تطلق الجيل الجديد من أجهزة التلفاز
كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن مجموعة عام 2023 الأحدث من أجهزة التلفاز للجيل الجديد.
واشتملت المجموعة التي استعرضتها العلامة من أجهزة تلفاز ULED وMini LED والأجهزة الليزرية، فضلاً عن طراز 85UX الأبرز والمزود بتقنية ULED X.
وتوفر التلفزيونات الجديدة مزايا حديثة وصوراً عالية الدقة باستخدام شرائح متطورة للغاية طورتها هايسنس بشكل مستقل خصيصاً لسلسلة ULED.
وحازت هذه المجموعة على العديد من الجوائز العالمية التي كرّمت جهود هايسنس في تطوير تقنيات تلفازٍ حديثة، حيث حصل تلفاز ULED X على جائزة الابتكار CES 2023 بفضل أنظمته البصرية المتقدمة وقدرته الفائقة على معالجة الصور وغيرها من تقنيات العرض الرائدة في القطاع، بينما فاز تلفاز U9 بجائزة الابتكار CES 2022 وتلفاز U8 بجائزة EISA عن فئة "أفضل منتج لعام 2022-2023".
وعُقدت الفعالية في إمارة دبي بحضور أبرز شخصيات إدارة هايسنس الدولية وفيدا الدولية إلى جانب وفودٍ من قطاع التجزئة وغيرهم من الشركاء في المنطقة ورواد خدمات البث حسب الطلب.
وقال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يكمن نجاح استراتيجية النمو الخاصة بنا في تلبية تطلعات عملائنا على نحوٍ دائم، وتسلّط حلولنا التقنية الضوء على جهود البحث الحثيثة التي نجريها لتطوير المنتجات بشكلٍ متكامل، وهو ما يعدّ من ركائز هايسنس الأساسية للمضي قدماً في تحقيق مزيدٍ من التطور".
وأضاف: "نسعى خلال عام 2023 إلى الارتقاء بمكانة علامتنا في الشرق الأوسط، من خلال تعزيز شراكاتنا وافتتاح مزيدٍ من مراكز البحث والتطوير واعتماد استراتيجية متعددة العلامات التجارية إلى جانب خططٍ تسويقية تركز بشكلٍ متزايد على قطاع التجزئة وتستكشف سبلاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء من خلال حلولنا الذكية".
ومن جانبه، قال جيري ليو، نائب الرئيس العالمي لشركة لدى هايسنس: "لطالما التزمت هايسنس باستراتيجية التطوير الخاصة بها التي تتمحور حول الابتكار، ونعمل كل عام على تقديم تقنيات متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التزام العلامات التجارية بجهود البحث والتطوير للنهوض بتجربة المستخدم النهائية. ولا يقتصر تركيزنا على العملاء فحسب، إذ نواصل التعاون مع شركائنا لتحسين سبل إدارة سلسلة التوريد لدينا، ونولي أهمية كبيرة للشمولية الثقافية واستقطاب المواهب الخارجية لإرساء منظومةٍ ذات كفاءة عالية".
وبدوره، قال فضل الرحمن، رئيس قسم التسويق في هايسنس، لـ"إرم نيوز"، إن "الأجهزة المقبلة تعد خطوة فارقة بالنسبة لشركة هايسنس، حيث سيتم الكشف لأول مرة عن تقنية جديدة من الجيل التالي من أجهزة "LED"، فالتلفزيون الرائد الجديد سيحمل اسم "ULED X"، ويستخدم تقنية جديدة "Mini LED"، ويبلغ حجمه حوالي 0.22 مم، كما أن تشكيلة "ULED X" الجديدة تم الكشف عنها لأول مرة في "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" (CES) الذي عقد في يناير الماضي بالولايات المتحدة".
وأوضح أن "الأجهزة الجديدة ستتميز بدقة وجودة صورة عالية جدًا، حيث ستقوم هايسنس بتوسيع سلسلة "تلفزيونات الليزر" الخاصة بها، وتأتي بأحجام كبيرة للغاية تتراوح بين 100 إلى 150 بوصة، وهي الأولى من نوعها التي تأتي بمثل هذه الأحجام، حيث إن شاشات الليزر يتم تضمينها بتكنولوجيا صحية لا تضر بالعين، وعبارة عن مادة ميتة لا ينبعث منها أي شيء مضر، والضغط على العين سيكون ضئيلاً للغاية".
وأكد أن "الشاشات تعد آمنة بشكل خاص للأطفال، ما يتيح لهم التمتع بالعديد من الألعاب وأي شيء آخر يرغبون في تشغيله".