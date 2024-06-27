"سناب شات" يضيف ميزات أمان جديدة لحماية الأطفال

يعمل تطبيق "سناب شات"، على جعل تواصل المراهقين مع أشخاص لا يعرفونهم، أمرا صعبا، في أحدث جهود لوقف الاستغلال الجنسي والمالي للأطفال.

وحذر مسؤولو إنفاذ القانون في الفترة الأخيرة، من زيادة عمليات الاحتيال الجنسي والمالي عبر الإنترنت، التي تستهدف فيها الجهات السيئة، الأطفال والمراهقين. وأشار المسؤولون إلى أنه غالبًا ما يكون لدى هذه الجهات ملفات شخصية تبدو كأنها تنتمي إلى زملاء مراهقين ودودين.

أعلن "سناب شات" عن مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك النوافذ المنبثقة التحذيرية الموسعة التي تظهر عندما يتلقى المراهق رسالة من شخص لا يشاركه أصدقاء مشتركين معه أو لا يوجد في جهات الاتصال الخاصة به.

والآن، سيتلقى المراهقون أيضًا رسالة تحذير إذا تلقوا محادثة من مستخدم تم حظره أو الإبلاغ عنه من قبل الآخرين أو من منطقة لا توجد بها جهات الاتصال الأخرى للمراهق، وهي إشارات تفيد بأن هذا الشخص قد يكون في الغالب محتالًا.

وسيعمل "سناب شات" على منع تسليم طلبات الصداقة للمراهقين من أو إلى حساب لا يشاركون أصدقاء مشتركين معه والذي يقع أيضًا في مناطق ترتبط غالبًا بالمحتالين.

منع الابتزاز المالي والجنسي

بالإضافة إلى توسيع مجموعة "سناب شات" من تدابير سلامة الشباب، تهدف الميزات الجديدة إلى منع الابتزاز المالي، وهو نوع مثير للقلق ومتزايد من عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكتسب الجهات السيئة ثقة المستخدمين الشباب، ويقنعونهم بإرسال رسائل جنسية أو صور صريحة، ثم يطالبون بالدفع مقابل الحفاظ على سرية الصور.

وبحسب "سناب شات"، فإنه تم تصميم هذه الميزات لحماية المراهقين بشكل أفضل من الأضرار المحتملة عبر الإنترنت ولتعزيز اتصالات الأصدقاء الحقيقيين التي تجعل سناب شات فريدًا للغاية.