روبوت أنثوي يتواصل بلغة الجسد ويتكلم 120 لغة

وقالت الشركة التي تركز على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إن "ذو-ذي" هي أكثر الروبوتات ذكاء وواقعية في العالم بالنظر إلى القدرات التي يمتلكها.

وأضافت أن الروبوت الذي ابتكره جراح التجميل سام خوز، يحتوي على مشغلات وجهه متقدمة بينها كاميرات تعرف على الوجوه تمكنه من إجراء محادثات، والتنبؤ بالعمر والتعرف على لغة الجسد كما يمكن للروبوت الإحساس بالعاطفة وتقديم ردود ذكية.