عليك التصرف فورًا.. مايكروسوفت توقف دعم كلمات المرور

تقترب مايكروسوفت من مستقبل خالٍ من كلمات المرور، لذا فإذا كنت لا تزال تستخدم تطبيق Authenticator لإدارة عمليات تسجيل الدخول، فستحدث تغييرات كبيرة قريبًا.

فابتداءً من 1 أغسطس/آب المقبل، لن يدعم التطبيق كلمات المرور على الإطلاق. وهذا التحول بدأ بالفعل حيث تم تعطيل إنشاء كلمات مرور جديدة في يونيو الماضي، كما تم أيضًا إيقاف دعم الملء التلقائي لكلمات المرور.

حماية أكبر

لسنوات، كان مايكروسوفت Authenticator الخيار الأمثل لإدارة كل من المصادقة متعددة العوامل وكلمات المرور المحفوظة. لكن الآن، يتوجه التركيز على دعم مفاتيح المرور.

هذا يعني أن عمليات تسجيل الدخول ستعتمد قريبًا بشكل أكبر على أمور مثل أرقام التعريف الشخصية، ومسح بصمات الأصابع، أو التعرف على الوجه. وجميعها أكثر أمانًا وسرعةً وصعوبة في السرقة من كلمة المرور القياسية.

فإذا كنت لا تزال تعتمد على Authenticator لتخزين كلمات المرور، فقد حان الوقت لنقل بياناتك إلى مكان آخر قبل اختفائها.

مع ذلك، يقول الخبراء إن هذا ليس بالأمر السيئ، لأن اختراق كلمات المرور سهل، بينما استخدام مفاتيح المرور يساعد في تخفيف مخاطر مثل الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي وغيرها من الهجمات الإلكترونية.

فمفاتيح المرور تساعد على التخلص من عادات كلمات المرور الخطرة، مثل استخدام كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة أو استخدام تلميحات شخصية التي قد تشكل خطرًا على الهوية الرقمية.

لكن إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام كلمات المرور بدلاً من مفاتيح المرور، يمكنك تخزينها في مايكروسوفت إدج.

مفتاح المرور

يستخدم مفتاح المرور بيانات بيومترية أو رقم تعريف شخصيا للتحقق من هويتك والوصول إلى حسابك مثل بصمة إصبعك أو خاصية التعرف على الوجه. وهذا أكثر أمانًا بشكل عام من استخدام كلمة مرور سهلة التخمين أو عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي.

ولمزيد من الأمان، لا يتم تخزين مفاتيح المرور على خوادم مثل كلمات المرور، بل تخزن فقط على جهازك الشخصي.

والأهم من ذلك، تجنبك عناء تذكر كلمات المرور والحاجة إلى مدير كلمات مرور. ولإعداد مفتاح مرور جديد، افتح تطبيق مايكروسوفت Authenticator على هاتفك وانقر على حسابك، ثم اختر "إعداد مفتاح مرور".

وسيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتمادك الحالية. بعد تسجيل الدخول، يمكنك إعداد مفتاح المرور.