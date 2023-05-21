سعوديان أحدهما سيدة ينطلقان اليوم إلى محطة الفضاء الدولية

تنطلق مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأحد إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما سيدة، سيتوجهان إلى هذا المختبر الطائر.

وسيطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني عند الساعة 21:37 بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وسيضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل، وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الاثنين حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.