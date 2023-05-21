سعوديان أحدهما سيدة ينطلقان اليوم إلى محطة الفضاء الدولية
تنطلق مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأحد إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما سيدة، سيتوجهان إلى هذا المختبر الطائر.
وسيطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني عند الساعة 21:37 بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وسيضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل، وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.
وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الاثنين حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
وقالت ريانة برناوي التي درست العلوم في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري إنه "من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية وأن أمثل المنطقة".
وأكدت أنها متحمسة للتحدث مع أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت إن "رؤية وجوههم عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام".
وفي حياته العادية، يعمل علي القرني طيارا حربيا. وقال: "كان لدي دائما شغف لاستكشاف المجهول وتأمل السماء والنجوم"، معتبرا أن "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لمتابعة هذا الشغف وللتحليق بين النجوم هذه المرة".
وشارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أمريكية في 1985.
لكن هذه الرحلة الفضائية الجديدة هي جزء من استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورة البلاد.
وأنشأت المملكة هيئة الفضاء السعودية في 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجًا لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء.
ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالي عشرين تجربة أثناء إقامتهم تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.