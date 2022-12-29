الحصاد التقني.. "جيمس ويب" يلتقط صورا مذهلة للكون خلال عامه الأول (صور)

أنهى تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، عامه الأول في مهمته الكونية الأولى إلى الفضاء، ومنذ ذلك الحين أرسل صورًا مذهلة للكون بتفاصيل غير مسبوقة.

وتم إطلاق "ويب" من مركز غيانا للفضاء في يوم عيد الميلاد 2021، بهدف العودة للماضي إلى فجر الكون حتى يتمكن من التقاط ما حدث بعد بضع مئات من ملايين السنين من الانفجار العظيم.

وسيقضي التلسكوب أكثر من عقد في منطقة من الجاذبية المتوازنة بين الشمس والأرض تسمى (L2)، لاستكشاف الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له بالتحديق في سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم.

ونستعرض في التقرير التالي أفضل الصور التي التقطها التلسكوب في عامه الأول: