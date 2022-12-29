الحصاد التقني.. "جيمس ويب" يلتقط صورا مذهلة للكون خلال عامه الأول (صور)
أنهى تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، عامه الأول في مهمته الكونية الأولى إلى الفضاء، ومنذ ذلك الحين أرسل صورًا مذهلة للكون بتفاصيل غير مسبوقة.
وتم إطلاق "ويب" من مركز غيانا للفضاء في يوم عيد الميلاد 2021، بهدف العودة للماضي إلى فجر الكون حتى يتمكن من التقاط ما حدث بعد بضع مئات من ملايين السنين من الانفجار العظيم.
وسيقضي التلسكوب أكثر من عقد في منطقة من الجاذبية المتوازنة بين الشمس والأرض تسمى (L2)، لاستكشاف الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له بالتحديق في سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم.
ونستعرض في التقرير التالي أفضل الصور التي التقطها التلسكوب في عامه الأول:
سديم الحلقة الجنوبية
أصدرت وكالة "ناسا" في يوليو، الصور الأربع الأولى التي التقطها "ويب"، بما في ذلك سديم الحلقة الجنوبية، وهو سديم كوكبي عبارة عن قشرة متوهجة ومتسعة من الغاز المتأين المقذوف من النجوم العملاقة الحمراء في وقت متأخر من حياتها.
ويبلغ قطر السديم الدائري الجنوبي ما يقرب من نصف سنة ضوئية، ويقع على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية من الأرض.
ويرسل النجم الخافت وسط الصورة حلقات من الغاز والغبار لآلاف السنين في جميع الاتجاهات، مما يعطيها مظهرًا لامعًا على حجر ياقوت ثمين.
عنقود المجرات
كما تُظهر صورة أخرى التقطها "ويب" في عامه الأول، مجموعة المجرات (SMACS 0723)، والتي ظهرت أيضا قبل 4.6 مليار سنة، وهي أكبر الأجسام في الكون التي تجمعها جاذبيتها.
وتحتوي على مئات أو آلاف المجرات، والكثير من البلازما الساخنة، وهي كمية كبيرة من المادة المظلمة، وعبارة عن كتلة غير مرئية تتفاعل فقط مع المادة العادية من خلال الجاذبية ولا تنبعث أو تمتص أو تعكس الضوء.
وتغطي هذه الصورة رقعة من السماء بحجم حبة رمل تقريبًا يمسكها شخص ما على الأرض على مسافة ذراع، وتكشف عن آلاف المجرات في قطعة صغيرة من الكون الشاسع.
خماسية ستيفان
وهي مجموعة من 5 مجرات في كوكبة بيغاسوس، اكتشفها عالم الفلك الفرنسي إدوارد ستيفان لأول مرة في العام 1877، 4 منها مجتمعة في "رقصة كونية" والخامسة بعيدا عنها.
اثنتان من المجرات الخمس NGC 7318 a وb، تشكلان زوجًا وتكاد تكون واحدة في الصورة الجديدة، وألمع الأعضاء الخمسة هي المجرة الحلزونية (NGC 7320،) على يسار الصورة، وهي أقرب من المجرات الأخرى.
وكانت خماسية ستيفان أولى المجرات المجتمِعة التي يتم اكتشافها على الإطلاق. وتبرز حساسية الصورة الجديدة المأخوذة في ضوء الأشعة تحت الحمراء معالم جديدة للفلكيين.
سديم كارينا
سديم كارينا هو واحد من ألمع وأكبر السدم في الفضاء، ويقع على بعد حوالي 7600 سنة ضوئية في الكوكبة الجنوبية المسماة كارينا.
والسدم عبارة عن حضانات نجمية حيث تولد النجوم، وهذا بالتحديد موطن للعديد من النجوم العملاقة، بما في ذلك بعضها أكبر من الشمس.
وتُظهر اللقطة المذهلة حافة منطقة تشكل نجوما قريبة وشابة تسمى (NGC 3324) في سديم كارينا، ويوجد في الجزء السفلي من الصورة الجزء الغربي من (NGC 3324)، وما تسميه ناسا بـ "المنحدرات الكونية"، وهو منظر طبيعي برتقالي بني من "الجبال الصخرية"، و"الوديان" المليئة بنجوم الأطفال المتلألئة.
أعمدة الخلق
كشف ويب أيضًا عن نظرة جديدة على "أعمدة الخلق" المذهلة، جذوع الغاز والغبار بين النجوم في "سديم النسر"، وتم التقاط هذه الصور سابقًا في العام 1995 بواسطة تلسكوب "هابل"، لكن الصورة الجديدة توفر مستوى مذهلا من التفاصيل لم يسبق له مثيل.
وتظهر الصورة الجديدة ما يشبه الأصابع من الغاز والغبار، وحوافّ متوهجة من الغبار حيث بدأت النجوم الصغيرة في التكوين، ونجوم حديثة التكوين باللون البرتقالي خارج الأعمدة.
سديم الرتيلاء
تُظهر صورة أخرى من "ويب" آلاف النجوم الشابة في حضانة نجمية على شكل عنكبوت تُعرف باسم "سديم الرتيلاء" وتسمى رسميًا (30 Doradus).
وقالت ناسا، إن "سديم الرتيلاء" هو أكبر وألمع منطقة تشكل النجوم بالقرب من مجرتنا، وهو موطن لأكثر النجوم شهرة وضخامة.
الكوكب الخارجي HIP 65426
وتعد صورته الأولى لكوكب خارج المجموعة الشمسية - كوكب خارج نظامنا الشمسي، حيث يقع Exoplanet HIP 65426 على بعد 385 سنة ضوئية فقط من الأرض.
واستخدم التلسكوب "NIRCam"، و"MIRI" التي يمكنها حجب ضوء النجوم المحيط لالتقاط صور ملحمية للكواكب الخارجية، ويبلغ عمره من 15 إلى 20 مليون سنة فقط ، وهو أصغر بكثير مقارنة بأرضنا التي يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة.