"تيك توك" تُطلق مزايا جديدة في خدمة الرسائل المباشرة .. ما هي؟

أطلقت منصة "تيك توك" مزايا جديدة في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)، تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، ومشاركة ما يصل إلى 9 صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.

وتهدف المنصة عبر المزايا الإضافية إلى تطوير مجالاتها والانتقال من مجرد منصة ترفيهية إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، وهي خطوة من شأنها أن تجعلها في مصاف تطبيقات شهيرة مثل "واتس آب" و"إنستغرام".

وأوضحت المنصة أنه بإمكان المستخدمين التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الكاميرا أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف وتحريره قبل الإرسال.

ولكن لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، وذلك لغايات السلامة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.

وبيّنت أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا.

وأما المستخدمون البالغون فوق 18 عامًا، فسوف يمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.

أخبار ذات علاقة تيك توك تطلق ميزات جديدة لتعزيز "الرقابة الأبوية"

وأطلقت المنصة العام الماضي ميزة المحادثات الجماعية، التي تتيح التواصل مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وأتبعتها حديثًا بميزة غرف الدردشة الخاصة بالمبدعين لتعزيز التفاعل بين صناع المحتوى ومتابعيهم.

وأكدت المنصة أن المزايا الجديدة ستبدأ بالوصول إلى المستخدمين حول العالم تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، على ما ذكرت "البوابة التقنية".