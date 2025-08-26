هواتف سامسونغ وغوغل 2025.. من يتفوق؟

أعلنت غوغل رسميًا عن سلسلة هواتفها الرائدة لعام 2025، التي تتضمن أربعة طرز: Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold، لمنافسة سلسلة سامسونغ Galaxy S25 التي تتضمن Galaxy S25 وS25 Plus وS25 Ultra.

وستكون المنافسة الأشد بين الطرز الأكبر حجمًا، Pixel 10 Pro XL وGalaxy S25 Ultra، التي تتقاسم العديد من المواصفات الأساسية.

التصميم والشاشة

يتميز Pixel 10 Pro XL بهيكل أسمك وأثقل قليلًا من Galaxy S25 Ultra، بسُمك 8.5 ملم ووزن 232 جرامًا، مقابل 8.2 ملم و218 غرامًا في هاتف سامسونغ.

وتبلغ شاشة غوغل 6.8 بوصة مقابل 6.9 بوصة في سامسونغ، مع دعم الشاشتين لمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز لضمان سلاسة عرض الصور والفيديوهات، بحسب تقرير للبوابة التقنية.

المعالج

يعمل هاتف سامسونغ بإصدار خاص من معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite for Galaxy، بينما يأتي Pixel 10 Pro XL مزودًا بأحدث معالج من غوغل Tensor G5 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، الذي يركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات تحرير الصور والفيديوهات، والمساعد الذكي Gemini، بالإضافة إلى مزايا جديدة حصرية للهاتف.

الذكاء الاصطناعي

يدعم الهاتفان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين تجربة الاستخدام.

يقدم Pixel 10 Pro XL أدوات مثل Camera Coach لاقتراح أفضل الإعدادات للصور، وMagic Cue لتقديم اقتراحات ذكية، وDaily Hub لعرض المواعيد وقوائم التشغيل المقترحة.

بينما يضم Galaxy S25 Ultra نظام Galaxy AI الذي يشمل أدوات تحرير الصور، والترجمة الفورية Live Translate، وبعض أدوات غوغل مثل Circle to Search وGemini.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 10 Pro XL على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير مقارنةً بـ5000 ميلي أمبير في Galaxy S25 Ultra، مع قدرة على الاستخدام لأكثر من 30 ساعة أو حتى 100 ساعة في وضع توفير الطاقة.

ويدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، بحيث يمكن شحن هاتف غوغل إلى 70% خلال 30 دقيقة، مقابل 65% لهاتف سامسونغ في المدة نفسها.

الكاميرا

يتميز Galaxy S25 Ultra بنظام كاميرا رباعية العدسات، تشمل عدسة رئيسة بدقة 200 ميغابكسل، وعدستين مقربتين بدقة 50 و10 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع 50 ميغابكسل، ما يضمن صورًا عالية الجودة حتى في الإضاءة المنخفضة.

بينما يأتي Pixel 10 Pro XL بكاميرا ثلاثية العدسات تشمل عدسة رئيسة 50 ميغابكسل، وعدسة فائقة الاتساع 48 ميغابكسل، وعدسة مقربة 48 ميغابكسل، مع أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإزالة العناصر غير المرغوب فيها أو إعادة تشكيل الصور بطرق مبتكرة.

وبهذه الإصدارات، تؤكد غوغل وسامسونغ استمرار المنافسة الشرسة بينهما على صدارة سوق الهواتف الذكية الرائدة لعام 2025، حيث يجمع كل من Pixel 10 Pro XL وGalaxy S25 Ultra بين الأداء القوي والتقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.