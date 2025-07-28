لتنظيم ظهور نتائج البحث.. غوغل تطلق ميزة دليل الويب

قدمت شركة غوغل ميزة تجريبية جديدة تسمى دليل الويب " Web Guide "، تهدف إلى إعادة تنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجميع المعلومات بناءً على جوانب الاستعلام المختلفة.

وتساعد هذه الأداة المتوفرة من خلال مختبرات البحث في غوغل، المستخدمين على استكشاف المواضيع بطريقة أكثر تنظيمًا، بدلاً من الاعتماد على صفحة النتائج التقليدية مثل تلك التي تظهر حاليًا.

ويعمل دليل الويب، المدعوم من منصة جيميني للذكاء الاصطناعي من غوغل، بشكل مثالي مع الاستعلامات المفتوحة أو المعقدة.

ويستخدم الدليل إصدارًا مخصصًا من جيميني لفهم استعلام البحث والمحتوى على الويب بشكل أفضل، مما يوفر إمكانيات بحث أكثر فعالية تبرز صفحات الويب التي ربما لم تكتشفها من قبل بشكل أفضل.

وعلى غرار وضع الذكاء الاصطناعي، يستخدم دليل الويب تقنية توزيع الاستعلامات، حيث يجري عمليات بحث متعددة في الوقت نفسه لتحديد النتائج الأكثر صلة.

على سبيل المثال، يتم عرض نتائج بحث مثل "كيفية السفر بمفردك إلى بيروت" بطريقة مرتبة في أدلة، أو نصائح سلامة، أو تجارب شخصية بدلاً من قائمة تقليدية عامة وبسيطة.

كذلك، يمكن أن تتعامل هذه الميزة أيضًا مع الأسئلة متعددة الجمل، وتقدم إجابات ملائمة مقسمة إلى أقسام مخصصة. يذكر أنه يمكن للمستخدمين الذين اختاروا الوصول إلى دليل الويب، إيقاف تشغيله في أي وقت يختارونه.

وبينما يعمل هذا الدليل الآن فقط عند عدد محدود من المستخدمين، تخطط غوغل لتوسيع نطاقه في المستقبل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سعي غوغل الأوسع لدمج جيميني في جميع خدماتها الثابتة وغيرها من المنتجات التجريبية الخاصة بها.