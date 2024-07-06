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علوم وتقنية

ماسك يحذر من تطبيق "واتساب": ليس آمناً على الإطلاق

ماسك يحذر من تطبيق "واتساب": ليس آمناً على الإطلاق
إيلون ماسكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 11:01 م

حذر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، من خطورة استخدام تطبيق "واتس آب" الذي تديره شركة "Meta Platforms" من منظور حماية بيانات المستخدم. 

وفي تعليق نشره على منشور لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، ناقش ماسك ادعاءات بأن التشفير الشامل في "واتس آب" يمكن أن يحمي المراسلات بشكل كامل، قائلاً: "واتساب ليس آمناً على الإطلاق".

وأشار مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل إلى أن "واتس آب" يعتبر أكثر أماناً من تطبيق "ميسنجر"، حيث يعرض الأخير إعلانات متعلقة بمواضيع المحادثات التي يجرونها.

في إبريل الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "آبل" اضطرت إلى إزالة تطبيق "واتس آب" وشبكة "Threads" الاجتماعية، التابعة لشركة "ميتا"، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، بناءً على طلب السلطات الصينية بسبب مخاوف أمنية وطنية.

تطبيق واتساب

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