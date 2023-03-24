تطوير بطارية أوكسجين أيونية طويلة الأمد‎‎

طور باحثون من جامعة "فيينا" للتقنية في النمسا، بطارية أوكسجين أيونية تحافظ على تخزين الطاقة مع مرور الوقت ما يميزها بمدى استخدام طويل بالمقارنة مع البطاريات التقليدية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة بطاريات الليثيوم الأيونية التي تتمتع بكثافة طاقة مرتفعة، ولكن سعة تخزينها للكهرباء تتناقص مع زيادة زمن الاستخدام وتتطلب صناعتها عنصر الليثيوم الذي يتوفر بكميات محدودة.

وتمتاز البطاريات الجديدة المعتمدة على عنصر الأوكسجين بأن إنتاجها لا يحتاج إلى مواد نادرة أو مواد غير قابلة للاحتراق.

ورفع الباحثون طلبا للحصول على براءة اختراع عن ابتكارهم للبطارية الجديدة، التي تمثل حلا مثاليا لتخزين كميات كبيرة من الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة؛ مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال آليكساندر شميد، المشارك في البحث: "استخدمنا المواد السيراميكية في خلايا الوقود لفترة طويلة، ما أوحى لنا بقابلية استخدامها لصناعة البطاريات"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وأحرزت المواد السيراميكية المدروسة قدرة على امتصاص أيونات الأوكسجين المشحونة وتحريرها، نتيجة تطبيق توتر كهربائي بين المواد السيراميكية، ما يولد فيها تيارا كهربائيا.