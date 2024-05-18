"ميتا" تحت مجهر الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف على الأطفال

تخضع شركة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف بشأن تأثير المنصتين على الصحة الجسدية والعقلية عند الأطفال.

ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت المنصتان تسببان الإدمان لدرجة أن لهما آثارًا سلبية على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال.

كما سيتم فحص ما إذا كانت المنصتان قد فعلتا كل ما يلزم للتحقق مما إذا كان المستخدمون يبلغون من العمر ما يكفي لاستخدامهما.

يشار إلى أن عددًا من شركات التكنولوجيا الكبرى تخضع، الآن، للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية الجديد الصارم للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض غرامات تصل إلى 6٪ من حجم مبيعات تلك الشركات العالمية السنوية إن ثبت أي تقصير.