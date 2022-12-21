الحصاد التقني.. ثورة تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في 2022

تمنحنا تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تجربة المحتوى الرقمي بأساليب فريدة معتمدة بشكل أساس على استخدام سماعات الرأس أو النظارات الواقية؛ ما يسمح للمشاهدين بتجربة بيئات محاكاة أو رؤية العناصر الرقمية المضافة إلى بيئتهم المحيطة.

وشهد العام 2022، تطوير أدوات جديدة يمكنها تحسين تقنيات الواقع الافتراضي، من خلال إضافة أنواع أخرى من المحفزات الحسية إلى عمليات محاكاة للحواس الخمس؛ مثل شم الروائح، أو ردود الفعل المتعلقة باللمس.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز محطات ثورة تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز:

الإحساس باللمس

وفي هذا الإطار، طور باحثون في جامعة "نورث وسترن" الأمريكية وجامعة "سونغ كيونكوان" الكورية، منتصف العام 2022، واجهة ناعمة ولاسلكية تعمل باللمس، وتضيف الأحاسيس اللمسية إلى تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتعمل الواجهة بناء على مصفوفات من المشغلات الاهتزازية تصل كثافتها إلى 0.73 مشغل لكل سنتيمتر مربع، عبر جميع مناطق جسم الإنسان باستثناء الوجه واليدين. ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة نيتشر إليكترونيكس العلمية.

قفاز اللمس الافتراضي

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، طور باحثون من جامعة "إي إف بي إل" السويسرية قفازا يتيح لمستخدمه الإحساس بالمواد التي يلمسها في الواقع الافتراضي، من خلال تطبيق قوى متغيرة على سطح اليد.

وعمل الباحثون ضمن مشروع استمر 4 أعوام على تطوير مواد بوليميرية جديدة نشطة كهربائيا، يمكن طباعتها بطابعة ثلاثية الأبعاد.

ويمكن للقفاز الجديد تقديم تجربة متكاملة تتضمن الإحساس بالأشياء وكأنها حقيقية الملمس والحجم، من خلال استخدام 3 أنواع مختلفة من المستشعرات الحركية في القفاز.

ووضع الباحثون جسيمات مكورة تحت الأصابع لتولد إحساسا دقيقا بملمس الأسطح المختلفة، فضلا عن تزويد القفاز بفرامل تعمل بالكهرباء المتولدة من الاحتكاك، لتزويده بالصلابة اللازمة لشد المفاصل ومحاكاة ملمس الأشياء القاسية عند لمسها.

ويعمل النوع الثالث من المستشعرات على تحسين تجربة الواقع الافتراضي من خلال تضييق السطح الخارجي على ظهر اليد، ليكون القفاز متناسبا تماما مع شكل يد المستخدم، وتسمح أيضا بتطبيق ضغط خارجي أيضا على سطح اليد خلال خوض تجربة الواقع الافتراضي.

عدسات لاصقة

وفي يوليو/تموز 2022، عرضت شركة "موجو فيجن" الأمريكية المتخصصة بالصناعات التقنية عدسات لاصقة ذكية لرؤية الواقع المعزز.

وتمنح التقنية الجديدة مستخدمها القدرة على الرؤية الافتراضية بدوران 360 درجة، ورؤية البوصلة تغير اتجاهها خلال ذلك بتلقائية.

وتجري الشركة اختباراتها حاليا على عين واحدة، وتهدف إلى تطوير عدستين تعملان معا لإظهار تراكب بصري ثلاثي الأبعاد.

إحساس الشم

وطور باحثون من جامعة "ستوكهولم" بالتعاون مع جامعة "مالمو" في السويد، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، آلة تسمح بشم الروائح أثناء استخدام نظارات الواقع الافتراضي.

واختبر الباحثون في دراستهم المنشورة على مجلة "إنترناشونال جورنال أوف هيومان كومبيوتر ستديز"، لعبة يفتح فيها اللاعب زجاجات المشروبات ليشم رائحتها.

مستقبل الواقع الافتراضي والمعزز

وازداد في الآونة الأخيرة عدد الشركات المستخدمة لتقنيات الواقع المعزز المتاحة؛ ومنها شركات تعمل على تطوير نظاراتها الخاصة وغيرها من الأجهزة. ويُرجَّج أن تتطور تقنيات الواقع المعزز في الأعوام المقبلة تطورا متسارعا يتعلق باستخدامها في مواقع العمل.

وفي كل مرة تُطوَّر فيها لعبة معتمدة على الواقع المعزز، ستُستخدَم فيها أيضًا تطبيقات مواقع العمل لتطوير تطبيق من تطبيقات الإنتاجية أو الإبداع، وبهذا نتقدم خطوة تقربنا من دمج الواقع المعزز في حياتنا ليصبح جزءا لا يتجزأ من مواقع العمل.

وتحاول الشركات الترويج للواقع المعزز لتصبح أكثر من مجرد ميزة إضافية لطيفة، وسيشهد المستقبل القريب ظهور تطبيقات مبهرة جديدة نتيجة لاستمرار تطوير التقنية، ما ينقلها من تقنية محصورة بتطبيقات معينة إلى تقنية تغير حياة المستخدمين.

وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا، والتجهيزات غير مكتملة، والتطبيقات محدودة جدا، يعمل خبراء حول العالم على تطوير ونشر تطبيقات الواقع المعزز في كل مكان بحيث سيبدو العالم الحقيقي فارغا وباهتا.

ولن يبقى جانب من حيواتنا لا يتأثر بالواقع المعزز؛ التعليم والفنون والأعمال والرياضة والسفر والترفيه، جميعها ستشهد إضافة وتطبيق الواقع المعزز عليها.