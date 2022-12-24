"حائط الرياح" تحفة هندسية توفر الأمان للسفن العملاقة في هولندا
يعد "حائط الرياح" في روزنبورغ بهولندا بناء فريدا مصمما لمنع الرياح القوية من الاصطدام بالسفن الكبيرة التي تمر عبر قناة ضيقة في طريقها إلى الميناء.
وبعد الحرب العالمية الثانية، نمت مدينة روزنبورغ الساحلية الهولندية من حيث الحجم والازدهار، ومن أجل التعامل مع الحركة البحرية المتزايدة باستمرار، تم بناء قناة جديدة موازية لقناة Nieuwe Vaterveg الموجودة بالفعل في الستينيات.
وحققت قناة Qalandia، التي سميت على اسم المهندس المدني الذي بنى Nieuwe Vaterveg، نجاحًا هائلاً، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تغمرها السفن التي تستخدمها، ويرجع ذلك أساسًا إلى حجمها.
وكانت سفن الشحن العملاقة هذه كبيرة جدًا لدرجة أن الرياح القوية التي تهب من البحر هددت بتغيير مسارها أثناء مرورها عبر القناة الضيقة وتركها عالقة، لذلك بدأت السلطات المحلية في البحث عن حلول.
في منتصف الثمانينيات، تم تكليف المهندس المعماري مارتن ستروييس والفنان فرانس دي فيت لابتكار حاجز الرياح الذي كان فعالًا وسهلًا على العين، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
تميز تصميمهما بأكثر من 100 لوح خرساني، كان لبعضها شكل مقعر، مصطفة على مسافة 1.75 كيلومتر، وأصبح بناؤهما معروفًا باسم "حائط الرياح" في روزنبورغ.
وفي الجزء الجنوبي من قناة Qalandia، يتألف "حائط الرياح" من هياكل خرسانية بعرض 18 مترًا وطول 25 مترًا، بينما يتغير نمط الجدار بالقرب من الجسر. ويبلغ عرض الألواح الخرسانية 4 أمتار فقط ولكنها قريبة من بعضها البعض.
وعلى الرغم من أن "جدار رياح روزنبورغ" يبدو أشبه بتركيب فني، إلا أنه يقلل من قوة الرياح التي تضرب القناة بنسبة تصل إلى 75%، مما يسمح حتى لأكبر سفينة شحن باجتيازها دون مشاكل.