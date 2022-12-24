"حائط الرياح" تحفة هندسية توفر الأمان للسفن العملاقة في هولندا

يعد "حائط الرياح" في روزنبورغ بهولندا بناء فريدا مصمما لمنع الرياح القوية من الاصطدام بالسفن الكبيرة التي تمر عبر قناة ضيقة في طريقها إلى الميناء.

وبعد الحرب العالمية الثانية، نمت مدينة روزنبورغ الساحلية الهولندية من حيث الحجم والازدهار، ومن أجل التعامل مع الحركة البحرية المتزايدة باستمرار، تم بناء قناة جديدة موازية لقناة Nieuwe Vaterveg الموجودة بالفعل في الستينيات.