تقرير: 40% من سكان كولومبيا بلا إنترنت
أفادت صحيفة "El Colombiano" الكولومبية، في تقرير لها بأن 40.5% من سكان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، غير متصلين بخدمة الإنترنت.
وجاء في التقرير الذي يستند إلى بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء الوطنية: "فقط 59.5% من المنازل في البلاد متصلة بالإنترنت، وهذا يعني أن 4 من كل 10 عائلات لا تزال غير متصلة بالإنترنت".
وعزا التقرير أسباب عدم توافر خدمة الاتصالات إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 52.5%، وعدم الاهتمام بامتلاكها 29.2%، وعدم معرفة استخدامها 5.7%.
وكان مؤشر "Speed test" العالمي، قد أظهر أن كولومبيا لديها واحدة من أسوأ خدمات الهاتف المحمول، بمتوسط سرعة تنزيل يبلغ 12.64 ميغابت في الثانية.
ويرصد المؤشر سرعات الإنترنت بأكثر من 135 دولة حول العالم بشكل شهري، ويعتمد على تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهريًا للتحقق من سرعات الإنترنت.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الحكومة الحالية في كولومبيا تهدف إلى أن يرتفع مؤشر الأسر المتصلة بالإنترنت إلى 85% بحلول عام 2026.
وتعد سرعة شبكة الهاتف المتحرك، أحد أبرز العوامل المساهمة بتحقيق الرفاهية، والازدهار الاقتصادي، والتواصل الاجتماعي في الدول.
المصدر: صحيفة "El Colombiano" الكولومبية