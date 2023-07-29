تقرير: 40% من سكان كولومبيا بلا إنترنت

أفادت صحيفة "El Colombiano" الكولومبية، في تقرير لها بأن 40.5% من سكان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، غير متصلين بخدمة الإنترنت.

وجاء في التقرير الذي يستند إلى بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء الوطنية: "فقط 59.5% من المنازل في البلاد متصلة بالإنترنت، وهذا يعني أن 4 من كل 10 عائلات لا تزال غير متصلة بالإنترنت".

وعزا التقرير أسباب عدم توافر خدمة الاتصالات إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 52.5%، وعدم الاهتمام بامتلاكها 29.2%، وعدم معرفة استخدامها 5.7%.