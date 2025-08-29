"مايكروسوفت" تُطلق نموذجين جديدين من الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "مايكروسوفت" نموذجين جديدين من الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى من خلالها إلى منافسة "GPT-5" و"DeepSeek" وغيرها من نماذج الذكاء الاصطناعي.

أعلن قسم الذكاء الاصطناعي التابع للشركة، عن أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محليًا، وهما "MAI-Voice-1 AI"، و"MAI-1-preview".

أخبار ذات علاقة قد يخلق "أوهاما".. مايكروسوفت تحذر من الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي

وبحسب الشركة فان نموذجها الجديد "MAI-Voice-1" للكلام، قادر على توليد صوت مدته دقيقة واحدة في أقل من ثانية، بينما يقدم " MAI-1-preview" لمحة عن العروض المستقبلية داخل "Copilot".

طموحات كبيرة

وتستخدم "مايكروسوفت" بالفعل "MA1-Voice-1" لتشغيل بعض ميزاتها، بما في ذلك "Copilot Daily"، الذي يتيح تلاوة أهم أخبار اليوم، وإنشاء مناقشات "بودكاست" للمساعدة في شرح المواضيع.

ويمكن للمستخدم تجربة "MA1-Voice-1" بنفسه على "Copilot Labs"، حيثُ يمكنه إدخال ما تريد أن يقوله نموذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تغيير صوته وأسلوبه في الكلام.

كما قدمت "مايكروسوفت"، نموذج "MAI-1-preview"، الذي تقول الشركة إنها دربته على حوالي 15000 وحدة معالجة رسومية من نوع "Nvidia H100".

أخبار ذات علاقة ابتكار جديد من مايكروسوفت يُحدث نقلة نوعية في الأمن السيبراني

وجرى تصميم ذلك النموذج للمستخدمين الذين يحتاجون إلى نموذج ذكاء اصطناعي قادر على اتباع التعليمات وتقديم إجابات مفيدة للاستفسارات اليومية.

وفي إطار علاقة "مايكروسوفت" المعقدة مع "OpenAI"، تخطط "Microsoft AI" لإطلاق معاينة "MAI-1" لحالات استخدام نصية محددة في مساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot"، الذي يعتمد حاليًا على نماذج اللغة الكبيرة من "OpenAI"، كما بدأت الشركة في اختبار نموذج معاينة "MAI-1" علنًا لقياس أداء الذكاء الاصطناعي.

وكتبت "Microsoft AI" في منشور لها قائلة: "لدينا طموحات كبيرة لمستقبلنا. فلن نسعى فقط إلى تحقيق المزيد من التقدم هنا، بل نعتقد أيضًا أن تنسيق مجموعة من النماذج المتخصصة التي تخدم نوايا المستخدم وحالات الاستخدام المختلفة من شأنه أن يفتح الباب أمام قيمة هائلة".