لأول مرة.. روبوت يلتحق بالدكتوراه في جامعة صينية (صور)

التحق روبوت خلال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي ولأول مرة بالعالم في جامعة كطالب رسمي، حيث سيحصل على بطاقة طالب ويشارك في المحاضرات.

وانضم الروبوت Xueba 01 إلى برنامج الدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه في مجال الدراما والدراسات السينمائية، مع تركيز خاص على الأوبرا والثقافة الصينية، ومن المتوقع أن يكتب أطروحته بعد إتمام البرنامج.

ويأمل المطورون أن يلتزم الروبوت بحضور جميع المحاضرات وأن يدون الملاحظات بدقة، خاصة وأن اسمه "Xueba" يعني باللغة الصينية "طالب امتياز"، وفقا لصحيفة South China Morning Post.

وقالت البروفيسورة يانغ إن الروبوت عبّر عن نفسه قائلاً: "إذا لم أتمكن من الحصول على تعليم عالٍ، فسأُهدى إلى المتحف كأحد المعروضات، وهذا أمر رائع لأنني سأصبح جزءا من تاريخ الفن".

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ولا يختلف مظهر الروبوت، الذي طورته شركة DroidUp Robotics بالتعاون مع جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، كثيرا عن زملائه من البشر؛ إذ يبلغ طوله 175 سنتيمترا، ووزنه 30 كيلوغراما، ويبدو أشبه بإنسان عادي.

كما يتمتع بقدرة على التفاعل مع الآخرين والتعبير عن مشاعره، ليس فقط من خلال الكلام، بل أيضا عبر تغيرات في تعابير وجهه، وذلك بفضل طبقة من السيليكون الخاص تغطي وجهه.