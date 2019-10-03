شاهد أبرز صور مسابقة سوني 2020 للفوتوغرافيا

في كل عام، يتهافت عدد لا يحصى من المصورين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في ”سوني للفوتوغرافيا“، وهي واحدة من أبرز مسابقات التصوير العالمية، والتي تمنح جوائز مميزة للفائزين.

وفي دورتها الـ 13، فتحت مسابقة سوني لعام 2020، أبوابها للمشاركين من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا صورهم في أكثر من فئة.

تتضمن المسابقة 3 أقسام، واحدًا للمحترفين وآخر مفتوحًا، بينما يخصص القسم الثالث للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا.

وبحسب ما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تضم مسابقة المحترفين 10 فئات، وسيتم تقييم الصور المشاركة من قِبل لجنة حكام يرأسها المصور المحترف ”مايك ترو“، كما تشمل المسابقة المفتوحة 10 فئات أيضًا وترأسها الخبيرة ”جيزيلا كيسر“.

ومن المقرر إغلاق باب تقديم الصور للمشاركة في المسابقة المفتوحة في 7 يناير 2020، بينما سيتم إغلاق باب المشاركة في مسابقة المحترفين في 14 يناير من نفس العام.

تتميز الصور بالتنوع، فبعضها كان أبطالها أشخاصًا عاديين وأخرى تكشف جمال الطبيعة، فمن بين الصور، يمكن رؤية رجل فرنسي متنكر في زي المرأة الخارقة Wonder Woman، وفي أخرى يمكن رؤية لحظة قفز لاعب فوق لاعب آخر خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية، في لقطة بدا فيها الزمن متوقفًا.

ومن بين الصور المميزة للغاية، صورة اُلتقطت في بولندا تميزت بألوان الأبيض والأسود وتُظهر جوادًا بدا وكأنه يبكي، كما تُظهر صورة أخرى 2 من الطيور الطنانة وهما يشربان من صنبور في اندونيسيا.

وتشمل الصور لقطات تكشف جمال الطبيعة من أسفل الماء، وأخرى تكشف جمال سطوع الشمس في مكان مغطى بالجليد، فضلًا عن لقطة أخرى لأحد الحقول مفعمة بالألوان.