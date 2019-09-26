كيف قضى أول رائد فضاء إماراتي يومه الأول على متن محطة الفضاء الدولية؟

بدأ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، اليوم الخميس، يومه الأول على متن محطة الفضاء الدولية بالصلاة والاستراحة وتسجيل فيديو قصير ثم باشر بتنفيذ المهام العلمية المقررة.

ووصل المنصوري إلى المحطة الدولية الساعة الـ12:12 صباحًا بتوقيت الإمارات، إلى متن مركبة الفضاء الروسية ”سويوز أم أس 15″، مع طاقم المهمة الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

وعرض مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج اليوم الأول للمنصوري، الذي كان قصيرًا إلى حد ما؛ بسبب وصول المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وبدأ المنصوري يومه بعد أن أخذ قسطًا من الراحة بالصلاة، ثم التواصل مع المحطة الأرضية في موسكو؛ حيث تحدث مع الفريق الأرضي وأبلغهم بجدوله اليومي، كما تحدث مع الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، التي تتابع حالته الصحية خلال فترة تواجده في الفضاء.

وأشار المركز إلى أن المنصوري، سجل أيضًا خلال اليوم الأول فيلمًا قصيرًا، كما قام بتسجيل يومياته لمدة 15 دقيقة، ثم باشر بإجراء التجارب، التي حملها معه من مدارس دولة الإمارات ضمن مبادرة ”العلوم في الفضاء“، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة ”نانو-راكس“، بمشاركة 16 مدرسة من الدولة.

ويجري المنصوري، تلك التجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى، ثم تُرسل النتائج إلى الأرض لمقارنتها مع نتائج التجارب الموازية، التي تم إجراؤها على الأرض لبناء أساس للمقارنة بين البيئتين المختلفتين حيث ستسهم هذه التجارب في رفد المناهج الإماراتية بمواد علمية جديدة تكون نتاج المهمة الأولى المأهولة للإمارات إلى الفضاء.

ومن المقرر أن يتابع المنصوري يوميًا 3 تجارب متنوعة لملاحظة تأثير الجاذبية الصغرى عليها تشمل إنبات البذور ونمو بعض الكائنات المائية، إضافة إلى متابعة معدلات تأكسد الفولاذ في ظل انعدام الجاذبية.

جدير بالذكر أن رائد الفضاء هزاع المنصوري، يجري عدة تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر.