شاهد بالفيديو.. هزاع المنصوري يلتحق بمحطة الفضاء الدولية

التحق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بمحطة الفضاء الدولية، فجر الخميس.

والتحمت مركبة الفضاء ”سويوز“ بمحطة الفضاء الدولية بنجاح، حاملة على متنها المنصوري وباقي أفراد الطاقم.

وسيقضي المنصوري في المركبة الدولية 8 أيام.

وأظهرت مقاطع البث المباشر للرحلة، لحظة فتح بوابات ”سويوز“ وخروج المنصوري وبقية طاقم المركبة منها، ليدخلوا بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي أول حديث حي من على متن المركبة الدولية، وجه هزاع المنصوري سلامه لقادة الإمارات وشعبها والوطن العربي عامة.

وفي وقت سابق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن ”وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي.. بأننا يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين“.

وأضاف بن راشد في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”محطتنا المقبلة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار“.

بدوره؛ قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسّخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن“.

وتابع بن زايد ”خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالمًا إلى الوطن“.