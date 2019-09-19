نظارات مرتقبة من فيسبوك.. لن تحتاج للهاتف

تعمل شركة فيسبوك على تطوير نظارة واقع معزز AR، لتحل محل هاتفك الذكي، وذلك بالتعاون مع شركة Luxottica الإيطالية، مالكة علامات تجارية شهيرة مثل Ray-Ban وOakley.

وأوضح التقرير أن النظارة الجديدة، والتي تحمل اسم Orion، ستسمح للمستخدم أن يستقبل مكالماته الهاتفية، والإشعارات من مختلف التطبيقات، ويصدر أوامر صوتية لمساعد ذكي داخل نظارته، دون الحاجة إلى ربط النظارة بهاتفه الذكي، بحسب تقرير لموقع CNBC الإخباري.

ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع أن تصل النظارة للأسواق في الفترة بين عامي 2023 و2025، ويضع مؤسس ومدير فيسبوك، مارك زوكربرغ، لمشروع النظارة الجديدة أولوية قصوى على رأس اهتمامات شركته للفترة المقبلة.

وأشار تقرير نشره موقع ”ذا انفورميشن“ الإخباري إلى أن التعاون الحالي بين فيسبوك والشركة الإيطالية يركز على إصدار أقل تطورًا من نظارة Orion، وهو يحمل اسم Stella، وهي نظارة ستتشابه كثيرًا مع نظارة سناب Spectacles التي تتيح لك تسجيل فيديوهات لما يجري من حولك عبر عدسة كاميرا مثبتة داخل النظارة، لاختبار مدى تقبل السوق لفكرة طرح فيسبوك النظارة بتلك المواصفات، استعدادًا لطرح Orion الأكثر تطورًا.