هواوي تستعد لحرمان حواسيبها من نظام ويندوز

أكد تقرير جديد نشره موقع ”تيك ريبابليك“ التقني أن هواوي تعمل حاليًا على طرح أجهزتها الذكية الشخصية ميت بوك 13 وميت بوك 14 وميت بوك اكس برو بنظام تشغيل لينكس، من خلال توزيعة برمجية مخصصة للسوق الصيني تحمل اسم Deepin.

وأشار التقرير إلى أن تشغيل أجهزة هواوي الحاسوبية بنظام لينكس قلل من سعرها حوالي 42 دولارًا على مستوى ميت بوك 13 وميت بوك 14، و84 دولارًا من سعر ميت بوك اكس برو.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة خطة بديلة لهواوي لتتخلى بها عن استخدام نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، وذلك بسبب استمرار إدراجها على قائمة المحظورين من التعامل مع الشركات الأمريكية، وذلك منذ نهاية مايو الماضي.

وتتوفر الأجهزة الحاسوبية العاملة بلينكس من هواوي داخل السوق الصيني فقط حتى الآن.