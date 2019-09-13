”إنتل“ تطلق بطولة لألعاب الفيديو قبل أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت شركة ”إنتل“ عن إقامتها بطولة لألعاب الفيديو Street Fighter V و Rocket League في طوكيو خلال الفترة المؤدية إلى بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشارت الشركة إلى أن البطولة سيتم إقامتها في الفترة بين 22 و24 يونيو/حزيران 2020 بطوكيو، وذلك بعد تصفيات إقليمية إلكترونية خلال مارس/آذار المقبل، بحيث سيكون هناك تصفيات داخل كل دولة تؤدي إلى تصعيد الفريق الفائز على المستوى المحلي ليمثل دولته في الأدوار النهائية بالعاصمة اليابانية.

ومن المنتظر أن تجري في بولندا، خلال يونيو/حزيران المقبل، منافسات بين 20 فريقًا متأهلًا من المنافسات المحلية، والتي ستمثل مختلف المناطق الجغرافية، وهي: أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا، على أن يصل إلى النهائيات بطوكيو 7 فرق فقط.

وستشارك ”إنتل“ كذلك في أولمبياد طوكيو 2020، عبر توفيرها لتقنيات تتبع ثلاثية الأبعاد للمشاركين في المنافسات، وكذلك دعم خدمات الجيل الخامس للجمهور على هواتفهم الذكية، كما من المتوقع أن تشارك بتوفير عروض ضوئية في السماء عبر أسرابها من طائرات الدرونز.