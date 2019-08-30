بعد فشله لأول مرة.. سامسونغ تطرح مجددًا الهاتف القابل للطي (صور)

أثارت شركة سامسونغ حماسة العديد من عملائها، مع استعدادها لطرح الهاتف القابل للطي، وذلك بعد إصلاح مشاكل كبرى ظهرت في التصميم عند إطلاقه لأول مرة.

ومن المتوقع أن تعيد شركة سامسونغ طرح الهاتف الذكي القابل للطي الأسبوع المقبل، بعد أشهر من إطلاقه الفاشل.

وسحبت الشركة هاتف ”Galaxy Fold“ القابل للطي في وقت سابق من هذا العام، عندما كُسرت عينات المراجعة المبكرة بعد استخدامها لبضعة أيام.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تستعد شركة سامسونغ للمحاولة مرة أخرى في 6 سبتمبر القادم، بما يتوافق مع ميعاد معرض ”IFA التجاري“ في برلين الأسبوع المقبل، والذي ستحضره سامسونغ، وتستخدمه للإعلان عن منتجات جديدة.

وبعد إطلاق الجهاز في فبراير لأول مرة، لاحظ المستخدمون أن الشاشة توقفت عن العمل، وانكسرت أخرى بالكامل عندما أزال المستخدمون واقي الشاشة دون قصد.

ونتيجةً لذلك، أوقفت سامسونغ عملية الإطلاق وألغت طلبات العملاء المسبقة، ولم تكشف عن تاريخ إعادة إصدار الجهاز.

وكشفت أنها دمجت واقي الشاشة في جسم الهاتف لمنع إزالته كما حدث من قبل، وقللت من الفجوة بين المفصلة التي تسمح بطي الجهاز، والتي كانت تسمح بدخول الغبار والجزيئات الأخرى لجسم الهاتف، مما قد يؤدي إلى إتلاف الشاشة.