دعوى قضائية لحظر بيع شرائح إلكترونية من قبل ”أبل“ و ”غوغل“ في أمريكا

أقامت شركة GlobalFoundries دعوى قضائية ضد الشركة التايوانية TSMC تتهمها خلالها بانتهاك 16 براءة اختراع مملوكة لها ومسجلة باسمها، وتطالب بضرورة وقف توزيع وبيع أي منتجات تحمل شرائحها الإلكترونية داخل ألمانيا وأمريكا من جانب عملاء الشركة التايوانية، وأهمها ”أبل“ و“غوغل“.

وأشارت الدعوى إلى أن ”الشركة التايوانية استغلت بدون وجه حق استثمارات GlobalFoundries في سوق الشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك عبر استخدامها بالمصانع الآسيوية“.

وتتضمن قائمة عملاء شرائح TSMC كلًا من شركات ”أبل وبرودكوم وغوغل وموتورولا وون بلس وسيسكو وأسوس وكوالكوم ونيفيديا وميدياتك وTCL“، وغيرها.

وكانت الشركة مقيمة الدعوى قد خسرت شهرتها في سوق المعالجات الإلكترونية العام الماضي بتحول الشركة التقنية إلى الشركة التايوانية، باعتبار أنها أول من تمكن من التحول بتقنية صناعة الشرائح الإلكترونية من 10 نانومتر إلى 7 نانومتر، بالتالي أصبح حجم الشرائح أصغر مع تحديث الأداء وتوفير الطاقة المستهلكة، إلى جانب خطط الشركة التايوانية لتقديم شرائح تعمل بتقنية 5 نانومتر بحلول العام المقبل.

وأكدت الشركة الأمريكية GlobalFoundries أنها ستعود إلى مكانتها كأكبر مصنعة للشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب استعادة شهرتها ومكانتها بعد استرداد بعض الأرباح التي حققتها الشركة التايوانية من استغلال براءات اختراعها دون دفعها مقابلًا لذلك.