ساعة ذكية تدق ناقوس الخطر عند الجلوس الخطأ

طوّر علماء ساعة ذكية تدق ناقوس الخطر عند الجلوس بالشكل الخاطئ؛ للحفاظ على المظهر الجسدي، وتجنبًا للإصابة بأمراض العمود الفقري عند الجلوس لساعات طويلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الخميس، الباحثون من جامعة كايزرسلاوترن للتكنولوجيا والمركز الألماني لبحوث الذكاء الاصطناعي في ألمانيا خلصوا من صنع النموذج الأولي للساعة.

وتتصل الساعة لاسلكيًا مع أجهزة استشعار يضعها المستخدم أسفل ملابسه، حيث تتابع زاوية وضعية جلوسه، وعند الكشف عن تراخٍ في جلسته تنبه بتعديلها ليكون العمود الفقري مستقيمًا.

ومن المقرر الكشف عن الساعة لأول مرة في معرض IFA الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية، والذي سيُعقد في برلين الشهر المقبل.