”سامسونغ“ تطور عدسة لاصقة ذكية يمكنها التقاط الصور والفيديو

كشفت براءة اختراع قُدمت في الولايات المتحدة، أن شركة ”سامسونغ“ تعمل على تطوير عدسات لاصقة يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديو.

وفقًا لعدة تقارير، تعمل الشركة الكورية الجنوبية على تطوير عدسة لاصقة مزودة بكاميرا خفية تستطيع تسجيل الفيديو والتقاط الصور، بينما يرتديها المستخدم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستحتوي العدسة أيضًا على مستشعرات للحركة، ما يمنح المستخدم إمكانية التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، مثل الرمش أو النظر للأعلى.

وكشفت براءة الاختراع المقدمة لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أن العدسات ستكون قادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

ومن المتوقع أن تكون هذه العدسات اللاصقة أعلى كفاءة بالمقارنة بـ“نظارات غوغل“ في تكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، فمع نظارات ”غوغل“ من السهل أن تنزلق النظارات أو أن ينظر المستخدم أعلى أو أسفل الإطار، ولكن مع العدسات اللاصقة، لا توجد هذه المشاكل.

وقال فيكتور بروكوبينيا، مؤسس منصة ”AR Banuba“ عن هذا التطوير: ”العدسات اللاصقة والنظارات هما مستقبل تكنولوجيا الواقع المعزز، والآن أصبحت البرمجيات متاحة ونحن في انتظار تطوير الأجهزة“.

وأضاف: ”يعد حصول ”سامسونغ“ على براءة اختراع للعدسات اللاصقة التي يمكن استخدامها في الواقع المعزز، قفزة كبيرة في تطور التكنولوجيا، وهو أمر مثير للإعجاب“.

يذكر أن ”سامسونغ“ قدمت براءة الاختراع في شهر مارس/آذار 2015، وحصلت على الموافقة عليها الشهر الماضي، قبل إعلانها حديثًا، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة لا تزال تطورها أو متى ستكون العدسات اللاصقة متاحة في الأسواق.