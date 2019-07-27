ابتكار مكيف هواء يوضع داخل الملابس لتلطيف الجسم (فيديو)

كشفت شركة ”سوني“ النقاب عن مكيف هواء مصغر يوضع داخل الملابس ليحافظ على برودة الجسم.

ويمكن التحكم في مكيف ”ريون بوكيت“ المصغر والمزود ببطارية، عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي، وهو يتمتع بخاصيتي التبريد والتسخين.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أطلقت شركة ”سوني“ برنامجًا لدعم الشركات الناشئة، الأمر الذي من شأنه تطوير أدوات ذكية ومفيدة، أحدثها مكيف ”ريون بوكيت“ الصغير بما يكفي ليوضع في جيب القميص.

وبحسب الشركة، يجب وضع المكيف المصغر داخل الملابس، ولهذا صممت الشركة قميصًا معدّلًا خصيصًا ومزودًا بجيب داخلي أسفل الجزء الخلفي للرقبة.

وباستخدام تطبيق الهاتف الذكي، يمكن للمستخدم ضبط إعدادات درجة الحرارة بحسب الحاجة، ليصدر الهواء البارد أثناء الحر أو الهواء الدافئ خلال برد الشتاء.

وحتى الآن لا يزال المشروع في مرحلة جمع التمويل الجماعي، مما يعني أنه قد لا يصل إلى مرحلة الطرح في الأسواق، ولكن يمكن للممولين الحصول على القميص المعدل والمكيف مقابل 130 دولارًا فقط.

وتدعم البطارية عمل الجهاز لحوالي 90 دقيقة، ويتطلب شحنها ساعتين.

وتخطط شركة ”سوني“ لإطلاق المكيف في اليابان العام المقبل، ولم تؤكد نيتها لإصداره على مستوى عالمي.