مصر.. ”حماية المستهلك“ يستدعي وكلاء ”آبل“ لهذا السبب

قرر جهاز حماية المستهلك في مصر، استدعاء وكلاء شركة ”آبل“، بسبب وجود عيوب تصنيع في منتج بطاريات الشركة.

وقال الجهاز في بيان أصدره الأربعاء، إن ”الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، استدعى مسؤولي شركة آبل العالمية فور رصد وجود تحذيرات حول ظهور عيب في بطارية منتج آبل MacBook Pro 15 – inch، حيث ينتج عند استخدامه سخونة شديدة، قد تؤدي إلى الاحتراق في حالات محدودة“.

وأضاف البيان أن ”رئيس جهاز حماية المستهلك، بحث مع وكلاء آبل في مصر أبعاد المشكلة تفصيلاً والإجراءات التي سيتم اتخاذها بما لا يخالف قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وبما لا يضر صحة المستهلك“.

وأوضح البيان أن ”وكلاء شركة آبل العالمية أكدوا التزامهم بحقوق المستهلك المصري وتنفيذهم لتعليمات قانون حماية المستهلك، وذلك بعد إطلاقها موقعًا إلكترونيًا للتأكد من وجود عيب في البطارية الخاصة ببعض أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تم تصنيعها في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى فبراير 2017“.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة ”التزام الشركة باستبدال البطارية في حال التأكد من وجود عيب بها وتوجيه العملاء مباشرة إلى أقرب مركز خدمه لآبل لاستبدال البطارية“.