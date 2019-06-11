علماء يكتشفون مخزونًا معدنيًّا هائلًا أسفل سطح القمر

اكتشف علماء فلك، كتلة معدنية غامضة أسفل فوهة قمرية عمقها 1200 ميل على سطح القمر.

ورصد العلماء كتلة غريبة في فوهة ”أيتكين“ القمرية، والتي يعتقد أنها أكبر حفرة في النظام الشمسي بأكمله، وتمتد إلى عدة أميال.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعتقد الباحثون أن الفوهة تحتوي على معدن من الكويكب الذي أحدث هذه الفوهة.

وقال المعد الرئيس للدراسة بيتر جيمس، من كلية الآداب والعلوم بجامعة ”بايلور“، إن حجم الكتلة المعدنية التي تم رصدها يبلغ 5 أضعاف جزر هاواي، أي حوالي 50 ألف كم مربع“.

وعثر العلماء على الكتلة بتحليل بيانات بعثة ”ناسا“ المسماة ”غريل“، وقال جيمس: ”عندما جمعنا بيانات البعثة مع بيانات التضاريس القمرية من مركبة الاستكشاف القمري، اكتشفنا الكتلة الكبيرة وغير المتوقعة على بعد مئات الأميال تحت فوهة حوض أيتكين“.

وتشير عمليات المحاكاة إلى أن الكتلة المعدنية قد تكون من نواة كويكب مكون من النيكل والحديد، كما يمكن أن تكون تركيزًا من الأكاسيد الكثيفة الناتجة عن المرحلة الأخيرة من تصلب محيط الصهارة القمري.

ويُعتقد أن الحوض نفسه قد تكوّن قبل حوالي 4 مليارات عام، وهو يعد أكبر فوهة محفوظة في النظام الشمسي، وواحدًا من أفضل المختبرات الطبيعية لعلماء الفلك.