ابتكار أول تاكسي طائر يعمل بالهيدروجين (صور وفيديو)

كشفت الشركة الأمريكية ”ألاكاي تكنولوجيز“ Alaka’i Technologies النقاب عن تطويرها لتاكسي طائر يعمل بالهيدروجين، والذي يعد الأول من نوعه في العالم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أطلقت الشركة اسم ”سكاي“ Skai على التاكسي الطائر المبتكر، الذي يبلغ مداه 400 ميل، ويمكنه الطيران بسرعة تصل إلى 120 ميلًا في الساعة، ويستطيع حمل ما يصل إلى 454 كغم، كما يسع 5 أشخاص.

إضافة إلى ذلك، كشف خبراء الشركة الأمريكية أنه على عكس معظم النماذج السابقة التي تعمل بالبطاريات، والتي يمكن أن تضيف مزيدًا من الوزن وتحد من إمكاناتها ونطاقها، يتميز ”سكاي“ باستخدامه لخلايا الوقود الهيدروجينية، والتي تعني أنه أخف بكثير مقارنة بغيره، الأمر الذي يجعله يتميز بمرونة أكثر في الاستخدام.

وأوضح ”ستيفان هانفي“ الرئيس التنفيذي أن خلايا الوقود الهيدروجينية تعمل على توليد الكهرباء لتشغيل البطارية والمحرك من خلال خلط الهيدروجين والأكسجين، كما كشف أن الانبعاثات الوحيدة التي تصدر من ”سكاي“ ما هي إلا عبارة عن بخار وماء، فضلًا عن تخزين الطاقة الفائضة في البطاريات.

وتسعى الشركة قريبًا إلى إطلاق رحلة تجريبية لـ“سكاي“ بالقرب من مقرها في ولاية ”ماساتشوستس“.

وكشفت الشركة أيضًا أنه إضافة إلى استخدام ”سكاي“ كتاكسي طائر، يمكن استخدامه كحامل للبضائع أو سيارة إسعاف طائرة، كما يأمل خبراؤها في إمكانية استخدام ”سكاي“ لنقل الأطعمة أو المياه عند حدوث كوارث طبيعية، مثل الأعاصير أو الحرائق.

إضافة إلى ذلك، كشف ”ستيفان“ أن ”سكاي“ مزودة بجهاز إرسال، ويمكن استخدام المركبة كبرج خلوي متنقل يمكنه أن يحوم فوق حي لمدة تصل إلى 10 ساعات ليمده بخدمات الاتصالات.

ويقول مصنعو ”سكاي“ إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، حتى يُسمح بإطلاق أسطول من التاكسي الطائر، ولكنهم يأملون على الأقل في استخدام المركبة المبتكرة في حالات الطوارئ بشكل مبدئي.