مركبة ”حراك الجزائر“ الفضائية تحط على سطح المريخ في مارس 2020‎

أعلن الفيزيائي الجزائري البارز، نور الدين مليكشي، عن مساع لإطلاق مركبة تجوال فضائية تحمل اسم ”حراك الجزائر”، ستحط على سطح المريخ، في مارس/آذار 2020.

وأوضح الجزائري المختص في الفيزياء الذرية في وكالة “ناسا” الفضائية، على صفحته بموقع ”تويتر“، أن المركبة ستحمل اسم “HIRAK ALGERIA”، على سطح المريخ في ربيع 2020.

ورأى عضو الجمعية الفيزيائية الأمريكية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم، أن المركبة ”تمت تسميتها هكذا في حال رغبة البعض في معرفة المزيد عن واحدة من أجمل الانتفاضات التي تظهر على الأرض في عام 2019، ثورة الابتسامة السلمية، حراك الجزائر 2019، من أجل السلام في الكون“.

ونفذ ملايين الجزائريين احتجاجات حاشدة، في 22 فبراير/شباط الماضي، لإنهاء حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.