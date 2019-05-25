اكتشاف أقدم مجموعة نيازك على سطح الأرض

اكتشف باحثون مجموعة نيازك قديمة يعود تاريخها إلى مليوني سنة، وتعتبر الأقدم على الإطلاق التي وجدت على سطح الأرض.

وقام فريق العلماء، من جامعة إيكس مارسيليا الفرنسية، باكتشاف غير عادي يتكون من 388 نيزكًا منفصلًا في صحراء أتاكاما في أمريكا الجنوبية، بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وباستخدام المواعدة الكونية، تم تقدير متوسط عمرها بـ 710.000 سنة، كما تم حساب متوسط معدل سقوط حطام النيزك مع مرور الوقت.

وأشار العلماء إلى أن 30% من العينات التي تم العثور عليها عمرها أكبر من مليون عام، بينما كانت عينتان عمرها أكبر من مليوني عام، حيث كانت جميع النيازك صخرية تحتوي على معادن محببة.

واختار الفريق موقعه بسبب مناخه الأكثر برودة، ما يساعد على الحفاظ على الشهب من التآكل.

وفي حين أن القارة القطبية الجنوبية والصحارى الحارة تستضيفان نسبة كبيرة من النيازك على الأرض (حوالي 64 في المئة و 30 في المئة على التوالي)، فإن تلك الموجودة في الصحارى الساخنة أو أنتاركتيكا نادرًا ما تكون أكبر من نصف مليون عام، ما يحد من التحليل الطويل الأجل.

ومن جانبه، قال ألكسيس دروارد، المؤلف الرئيسي للدراسة: ”كان هدفنا في هذا العمل هو معرفة كيف تغير تدفق النيازك إلى الأرض على فترات زمنية كبيرة، ملايين السنين، بما يتوافق مع الظواهر الفلكية“.

وأضاف أن صحراء أتاكاما في تشيلي تستضيف المجموعة الأكثر كثافة من النيازك في العالم، لافتًا إلى أن هذا المحصول الأرضي من النيازك في أتاكاما يمكن أن يشجع على المزيد من الأبحاث حول دراسة تدفقات النيازك على نطاقات زمنية كبيرة.