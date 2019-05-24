”سامسونغ“ تبث الحياة في اللوحات الثابتة بهذا النظام الذكي (فيديو)

طورت شركة ”سامسونغ“ نظامًا جديدًا يستطيع صنع مقاطع متحركة من صورة أو مجموعة صور ثابتة عبر معالجتها إلكترونيًا، في حين يعتمد النظام الجديد على الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم النظام الخلايا العصبية من نوع GAN أو Generative Adversarial Networks وهي تتكون من جزأين، الأول مجموعة شبكات عصبية تحاول التحايل على النظام بصنع فيديوهات مزيفة من الصور الثابتة، والمجموعة الثانية تحاول كشف التزييف، وبمرور الوقت يتحسن أداء النظام في تكوين الفيديوهات المزيفة المتحركة من الصور الثابتة.

ويقوم الباحثون في ”سامسونغ“ روسيا، بالتعاون مع معهد ”شولكوف“ البحثي للعلوم، بإدخال معلومات خاصة بالملامح والعلامات المميزة لعدد من الشخصيات الشهيرة إلى النظام، وطريقة حركتها عبر مقاطع فيديو عالية الجودة.

ومن ثم يقوم النظام بنسخ تلك الحركات بدقة إلى ملامح الوجوه في الصور الثابتة، ومن ثم يخرج بفيديوهات للوجوه في الصور تحاكي نفس حركات الفيديوهات الخاصة بوجوه المشاهير، وكأنها حدثت بالفعل.