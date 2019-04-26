سامسونغ تبتكر ”مزهرية“ تطفئ الحرائق في ثوانٍٍ (فيديو)

على الرغم من أن سامسونغ باتت مؤخرًا أكثر شهرة فيما يتعلق بإشعال الحرائق، حيث انفجرت عدة هواتف لها أمام أشخاص، إلا أن واحدة من أحدث اختراعات الشركة تتطلع إلى إخمادها.

وللوهلة الأولى، فإن الجهاز Firevase، كما أطلقت عليه الشركة، يبدو تمامًا مثل أي وعاء آخر لزهور المنازل أو النباتات الأخرى.

ولكن ما يجعل مزهرية سامسونغ مختلفة عن غيرها، هو قدرتها على إنقاذ الأرواح.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تحتوي هذه المزهرية البلاستيكية التي تعمل مثل الطفاية على خليط من كربونات البوتاسيوم القادر على إخماد الحريق.

ولكي تقوم هذه المزهرية بدورها، لا يحتاج المرء إلا لإلقائها على نقطة الحريق.

ويوضح مقطع الفيديو المرفق كيف يتم إلقاء المزهرية مباشرة على حريق بحيث يتم إطفاؤه.

وتتطلع شركة سامسونغ إلى أن تتعامل المزهرية Firevase مع الحرائق التي تندلع في مواقع يتعذر استخدام الطفايات المعدنية التقليدية فيها.

ومن خلال جعل هذا الجهاز الأكثر جاذبية، تأمل الشركة في أن يضع الناس المزهرية في المكان المناسب.