لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية.. فورد تدشن أضخم مصنع للبطاريات

بدأت شركة فورد أخيرًا بإنشاء مصنع ضخم للبطاريات تقدر تكلفته بنحو 5.8 مليار دولار في ولاية كنتاكي الأمريكية سيساعد شركة صناعة السيارات على إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويًّا.

وسيتم بناء الموقع كجزء من شراكة مع مجموعة SK On، حيث قامت BlueOval SK، وهي مشروع مشترك بين SK On وفورد، بوضع حجر الأساس لبناء أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ويطلق على المشروع اسم BlueOval SK Battery Park، وسيعزز إنتاج بطاريات متطورة من الجيل التالي لمركبات فورد ولينكولن الكهربائية المستقبلية، على أن يبدأ الإنتاج في العام 2025، بحسب صحيفة koreaherald.