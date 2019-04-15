هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطور استراتيجية البيانات واستشراف المستقبل

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الإمارات، اليوم الإثنين، عن تطويرها لإستراتيجية البيانات واستشراف المستقبل. وتهدف هذه الإستراتيجية لبناء منظومة متكاملة تسهم في إيجاد العديد من الفرص الجديدة لإثراء البيانات، واستخدامها بشكل مؤسسي يخدم منظومة دعم واتخاذ القرار للقطاع الزراعي والغذائي، والانتقال بالبيانات من المنظومة الاعتيادية إلى بيانات منتجة وذات قيمة اقتصادية مجدية تعمل على تعزيز الاستثمار وتحقيق نموذج تشاركي للبيانات، لمساعدة أفراد ومؤسسات المجتمع وتسهيل أعمالهم.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى استشراف الفرص والتحديات في كافة أعمال الهيئة الداخلية والقطاعات الحيوية ذات العلاقة، وتحليلها ووضع الخطط الاستراتيجية لها على كافة المستويات، من خلال رصد وتحليل البيانات والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والفنية والتقنية؛ بهدف تحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح إمارة أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية بشكل كامل على متطلبات حكومة أبوظبي في إدارة البيانات والتحليلات المتطورة الخلاقة، وأيضًا على متطلبات الهيئة في مجال الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.