علماء يكتشفون مخلوقًا مرعبًا عاش قبل 430 مليون عام (صور)

اكتشفت مجموعة من علماء جامعة أكسفورد مخلوقًا بحريًا مخيفًا يمتلك 45 ذراعًا يستخدمها لامتصاص الطعام.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يشبه الكائن البحري الذي عاش في قاع المحيط قبل 430 مليون عام، المخلوق الأسطوري ”كثولو“، ولكنه ضئيل الحجم ويبلغ عرضه 3 سم تقريبًا.

وتمكن العلماء من بناء نموذج رقمي بواسطة الكمبيوتر لحفرية تعود إلى 430 مليون عامًا، وأدركوا أنهم اكتشفوا فصيلة بحرية جديدة، واسموها ”سولاسينا كثولو“ تيمنًا بالوحش الأسطوري الذي ذكره مؤلف روايات الرعب الشهير ”إتش بي لافكرافت“.

وبالرغم من صغر حجم الكائن البحري، إلا أن العلماء يعتقدون أنه اعتاد إخافة الكائنات البحرية الأخرى، بامتلاكه 45 ذراعًا أنبوبيًا، يستخدمها لامتصاص الطعام والزحف على قاع المحيط.

ويساعد هذا الاكتشاف علماء الأحياء على فهم كيفية تطور فصائل ”خيار البحر“ المعاصرة، وقال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور جيفري تومبسون: ”أجرينا العديد من التحليلات لمعرفة ما إذا كان المخلوق المكتشف حديثًا له علاقة بخيار البحر أو قنافذ البحر، واكتشفنا أنه مرتبط بخيار البحر القديم“.

وأضاف: ”هذا يساعدنا على فهم التغييرات التي حدثت خلال التطور المبكر لخيار البحر، والتي أدت في النهاية إلى ظهور الأشكال التي نراها اليوم“.