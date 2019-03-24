فريق يكتشف ثغرة في سيارة ”تيسلا“ فكانت هذه مكافأتهما (فيديو)

نجح فريق أمني في التوصل إلى ثغرة خطيرة في نظام تأمين سيارة ”تيسلا“ الكهربائية الذكية، وذلك عبر النفاذ داخل متصفح الإنترنت الذي يعمل على شاشة السيارة القابلة للمس، حيث تمكن باحثا الفريق من تشغيل كود برمجي داخل نظام التحكم في السيارة بسهولة.

وحصد الباحثان، آمات كاما وريتشارد زهو، جائزة قدرها 35 ألف دولار، إلى جانب حصولهما على السيارة التي اخترقاها كمكافأة على جهودهما.

وأشار المتحدث باسم تيسلا، إلى أنه سيتم سد تلك الثغرة في أقرب فرصة ممكنة عبر تحديث أمني برمجي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن الفريق من حصد جوائز مالية وصلت إلى 340000 دولار، وذلك عبر اكتشاف ثغرات في متصفحات ”فايرفوكس“ و“سفاري“ و“مايكروسوفت إيدج“، وكذلك نظام تشغيل ”ويندوز 10″، وذلك ضمن فعاليات مسابقة اكتشاف الثغرات السنوية Pwn2Own على مدار ثلاثة أيام.

ووصل إجمالي المكافآت التي تم الحصول عليها من جانب المتسابقين إلى 545000 دولار، ليكون فريق ”آمات“ و“ريتشارد“ قد حصدا أكثر من نصف تلك الجوائز منفردين.